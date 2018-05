Vissel Kobe | presentato Iniesta | ' Vinciamo il campionato' E quel paragone con Holly…

Vissel Kobe - tutti pazzi per Iniesta : più di ottomila persone alla presentazione del centrocampista spagnolo : alla presentazione di Andrés Iniesta si sono presentati più di ottomila sostenitori del Vissel Kobe , nuova squadra del centrocampista spagnolo Erano più di 8mila i tifosi giapponesi convenuti allo Stadio Noevir di Kobe per la presentazione di Andrés Iniesta nuovo acquisto del Vissel Kobe . L’ex Barcellona ha salutato il pubblico indossando la maglia amaranto col numero 8. “Sono arrivato da due giorni in Giappone e sono rimasto colpito ...

Iniesta firma con il Vissel Kobe : “Questo per me è un giorno molto speciale, l’inizio di una sfida importante. La mia famiglia è entusiasta di venire in Giappone e siamo molto contenti. Ho ricevuto diverse offerte da altri club, ma ho deciso di firmare con il Vissel Kobe perché il progetto che mi hanno presentato è impressionante. Spero di contribuire con il mio stile e di aiutare la squadra. Non vedo l’ora di iniziare”. Sono state le prime parole di ...