Villa d' Este 2018 | auto da sogno e vip sfilano al Concorso d' Eleganza

A Villa d’Este un red carpet a quattro (e due) ruote : L’articolo è tratto dal numero di Vanity Fair in edicola dal 23 maggio. Clark Gable l’aveva scelto per una fuga d’amore in giornata e, invece, è rimasto tre settimane; Alfred Hitchcock, ospite abituale, nel 1925 ci ha ambientato il suo primo lungometraggio, Il labirinto delle passioni. Qui hanno soggiornato anche Bette Davis, Frank Sinatra, Arturo Toscanini, Elizabeth Taylor, Richard Burton e Gregory Peck. E, in tempi ben più recenti, Antonio ...

Villa dEste - Il Concorso di eleganza celebra le auto di Hollywood : Se volete ammirare le stelle del cinema americano, lappuntamento da non perdere è sul lago di Como. No, non stiamo parlando di George Clooney e delle tante celebrities che pure sulle sponde lariane sono di casa, ma delle auto protagoniste di alcune delle pellicole più famose della storia che saranno tra le star del Concorso di eleganza di Villa dEste, organizzato da BMW Group Classic, in programma dal 25 al 27 maggio. Hollywood on the lake è ...

Villa d'Este 2018 : la guida - il programma e gli orari del Concorso d'Eleganza : ... , " Da Manhattan a Mayfair: L'età dell'oro dell'opulenza automobilistica " , dal 1918 al 1939, , " Plasmate dal vento: Le berline dell'epoca Art Deco " , dal 1925 al 1940, , " Nuovo mondo, nuove ...

Villa d'Este 2018 - stelle sul lago come a Hollywood : Per la cronaca, le auto selezionate - divise in otto classi - sono state prodotte dal 1909 al 1985 e appartengono a proprietari di 15 nazioni; le moto - divise in cinque classi - coprono gli anni dal ...

Ferrari SP38 - un esemplare unico per il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este – FOTO : E se le Ferrari “di serie” non bastassero per colmare il bisogno di esclusività di un cliente? Se non fossero abbastanza speciali per accontentarlo? A Maranello hanno la soluzione al problema: si chiama “One-Off” ed è il programma che consente ai Ferraristi di partecipare alla realizzazione di una carrozzeria unica, fianco a fianco con gli uomini del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni. Unica condizione? L’esemplare deve ...

GFG Sibylla - anteprima italiana a Villa D’Este per il lusso a emissioni zero – FOTO : L’avevamo ammirata in marzo al salone dell’auto di Ginevra, l’ultima creatura firmata da GFG Style. Ovvero il centro stile torinese fondato due anni fa da Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. Ora però la Sibylla, berlina di lusso con propulsione elettrica, torna in madrepatria per essere presentata in anteprima nazionale al Concorso d’Eleganza di Villa D’Este, in programma il prossimo week end sul lago di Como, e partecipare ...

Sardegna - peste suina : nuovo focolaio a Villagrade Strisaili : Dopo tre mesi di tregua un nuovo focolaio di peste suina africana e’ scoppiato in Sardegna in un allevamento regolare in territorio di Villagrande Strisaili, in localita’ Musuleu. La malattia era stata certificata ieri dall’Istituto zooprofilattico sperimentale dopo i controlli di laboratorio effettuati su campioni prelevati, dai veterinari del Servizio sanita’ animale dell’Assl di Lanusei, su un capo morto due ...

Palermo Sabato 19 Maggio ore 17 l'Area Kids di Parco Villa Filippina festeggerà il suo secondo compleanno. : Un'area verde nel cuore di Palermo all'interno di un Parco interamente restituito alla città che da mesi alterna manifestazioni ed eventi in attesa di un'estate ricca di spettacoli all'aperto; l'Area ...

Il FrancaVilla già salvo festeggia Volpicelli capocannoniere : Andando alla cronaca il Francavilla, con ben 5 titolari in panchina, comincia bene nonostante i campani siano pronti a fare la partita. Al 15' una ottima azione dei padroni di casa porta al tiro De ...

Al via in giugno il collegamento da Villacco per il Trieste Airport : Le linea sarà attiva il sabato, la domenica e le giornate festive. Negli altri giorni proseguirà il collegamento con Udine

CastroVillari - al via i festeggiamenti per Madonna del castello : ... patrona principale della Città, per cui il Comune si fa carico , con il supporto delle proprie Società municipalizzate, degli spettacoli, luminarie e fuochi pirotecnici, saranno anche quest'anno all'...