Video | Il fuorionda di D’Alema | “Se torniamo alle elezioni per il veto a Savona quelli

"Elezioni per il veto su Savona? Quelli pigliano l'80%". Il Video fuorionda choc di Massimo D'Alema : Il Fuorionda di Massimo D'Alema all'assemblea di Liberi e Uguali: "Se torniamo alle elezioni per il veto a Savona Quelli pigliano l'80%". Il video con le parole di Baffino mentre parlava con Pietro Grasso durante l'assemblea di LeU Segui su affaritaliani.it

"Al voto per il veto su Savona? Quelli pigliano l'80%". Il Video fuorionda choc di Massimo D'Alema : Il Fuorionda di Massimo D'Alema all'assemblea di Liberi e Uguali: "Se torniamo alle elezioni per il veto a Savona Quelli pigliano l'80%". Il video con le parole di Baffino mentre parlava con Pietro Grasso durante l'assemblea di LeU Segui su affaritaliani.it

ROCCO CASALINO - MENTANA BLOCCA IL COLLEGAMENTO : FUORIONDA AL TG LA7/ Video - Vittorio Sgarbi : “Lui è un incubo” : ROCCO CASALINO FUORIONDA al Tg La7: Enrico MENTANA interrompe il COLLEGAMENTO . Video , “Non è corretto”. Così il direttore del telegiornale, rientra in studio tagliando la diretta(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:20:00 GMT)

Barbara D'Urso - il Video integrale della rissa fuorionda tra Paola Caruso e Fabiana Britto : parole vergognose : La rissa tra Paola Caruso e Fabiana Britto in diretta, e in versione integrale . Barbara D'Urso ha deciso di mandare in onda a Pomeriggio 5 lo scontro avvenuto una settimana fa tra le due procaci ...

Il fuorionda clamoroso tra Alessia Marcuzzi e l'ex naufraga Video : Anche l'ottava puntata dell'#Isola dei Famosi è andata in onda e la conduttrice è tornata a far parlare di sè nuovamente per alcuni eventi successi in diretta. Dopo aver accolto in studio Paola Di Benedetto e Filippo Nardi, gli eliminati della settima puntata, #Alessia Marcuzzi si è scagliata contro #eva henger a causa del canna-gate. l'ex naufraga si è lamentata perchè era stato deciso di non parlarne più, mentre ieri è uscito fuori di nuovo ...