Video : Il fuorionda di D’Alema : “Se torniamo alle elezioni per il veto a Savona quelli pigliano l’80%” : Video:Il fuorionda di D’Alema: “Se torniamo alle elezioni per il veto a Savona quelli pigliano l’80%” Dopo il secco NO… L'articolo Video:Il fuorionda di D’Alema: “Se torniamo alle elezioni per il veto a Savona quelli pigliano l’80%” proviene da Essere-Informati.it.