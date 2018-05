VIDEO Le papere di Loris Karius nella Finale di Champions League! Due errori clamorosi

Le papere di Karius / VIDEO - il portiere del Liverpool prima compie 2 errori clamorosi poi piange sotto la Kop : Le papere di Karius , Video : il portiere del Liverpool prima compie due papere clamorose e poi piange sotto la Kop. Come andrà la sua carriera dopo questa finale di Champions League?(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:57:00 GMT)

Champions League - Karius in lacrime sotto la curva dopo le “papere” : commovente applauso dei tifosi del Liverpool [VIDEO] : Chapeau ai supporters del Liverpool, il trattamento riservato al povero Karius dopo le papere di questa sera è stato da favola Karius questa sera ne ha combinate di tutti i colori. Il portiere del Liverpool è stato uno dei protagonisti, in negativo, della finale di Champions League persa dai Reds per 3-1 contro il Real Madrid. Due sue gaffe hanno spianato la strada a CR7 e compagni, ma i tifosi non gli hanno voltato le spalle, anzi. Nel post ...