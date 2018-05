VIDEO Gareth Bale segna in rovesciata nella Finale di Champions League! Gol da antologia

Real Madrid-Liverpool - Gareth “Cristiano” Bale : gol in rovesciata cla-mo-ro-so [ VIDEO ] : Gareth Bale autore di un gol pazzesco che ha sbloccato per la seconda volta Real Madrid-Liverpool dopo la papera di Karius Incredibile, pazzesco, assurdo. Ogni parola è superflua. Gareth Bale ha portato in vantaggio il Real Madrid contro il Liverpool grazie ad un gol in rovesciata davvero clamoroso che vale il momentaneo 2-1 ai blancos. Un gol che è sembrato davvero molto ma molto simile a quello di Cristiano Ronaldo di poche settimane fa contro ...

L'Inter piomba su Gareth Bale : i dettagli della trattativa VIDEO : Una delle principali protagoniste della prossima sessione di calciomercato potrebbe essere l'#Inter. I nerazzurri, qualora dovessero chiudere il bilancio in pareggio [Video] a giugno, sarebbero finalmente liberi dal fardello del Fair Play Finanziario e potrebbero muoversi con più liberta', pur restando attenti ai conti, come ha dimostrato Suning in questi primi due anni di gestione. In caso di qualificazione in Champions League, però, il colosso ...