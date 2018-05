Video e scaletta di Signore e Signori con Al Bano e Romina Power all’Arena di Verona su

Svelata la scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018 VascoNonStop Live : Video dal soundcheck di Lignano : Habemus scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018: a meno di cambiamenti dell'ultima ora, quella realizzata allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro al soundcheck del 25 maggio riservato agli iscritti al fan club sarà la setlist definitiva del VascoNonStop Live in partenza a giugno. Come anticipato dallo stesso rocker, ci sono diverse canzoni che non sono state inserite nelle scalette di Vasco Rossi delle ultime edizioni del Live Kom, mentre ...

Il supporto degli amici per Emma in concerto a Roma - da Giorgia a Paola Turci : Video e scaletta : Emma in concerto a Roma apre ufficialmente il tour per Essere qui. Dopo la data zero che l'ha vista protagonista al Pala Arrex di Jesolo, l'artista salentina ha ufficialmente aperto la sessione di live che ha voluto organizzare per il supporto del suo nuovo disco di inediti rilasciato su etichetta Universal Music Italia. Com'era prevedibile, ampio spazio è stato concesso ai brani inseriti nella sua ultima espressione discografica, con tutte ...

I saluti agli ex Pooh di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in concerto a Milano : Video e scaletta : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in concerto a Milano aprono ufficialmente il tour per il supporto di Insieme, disco che hanno rilasciato nel mese di novembre. Inizialmente previsto per il Mediolanum Forum di Assago, il concerto si è invece tenuto al Teatro degli Arcimboldi per esigenze tecniche. I due artisti sono apparsi carichi come al solito, andando a ripercorrere le carriere da solisti ma anche portando una grossa fetta della ...

Scaletta di Emma Marrone a Jesolo per l’Essere Qui Tour : foto e Video dalla data zero : Il debutto di Emma Marrone a Jesolo per l'Essere Qui Tour: la cantante ha dato il via alla Tournée che la porterà nel corso delle prossime settimane a calcare i palchi dei principali palazzetti dello sport italiani. La data zero dell'Essere Qui Tour di Emma Marrone si è tenuta lunedì 14 maggio al Pala Arrex di Jesolo, dove la cantante si è esibita davanti ad una platea adorante. Emma mancava dai palchi da due anni, dopo il Tour l'Adesso ...

Liberato in concerto a Napoli : ecco la scaletta e i Video postati dai fan

Svelata la scaletta degli U2 per i concerti 2018 con tante rarità nella prima data dell’Experience+Innocence Tour (Video) : La scaletta degli U2 per i concerti 2018 è stata ufficializzata con la prima data dell'Experience+Innocence Tour in scena il 2 maggio al Bok Centre di Tulsa Oklahoma. Con uno spettacolo altamente tecnologico che permette al pubblico attraverso una app di sperimentare la realtà aumentata, gli U2 hanno dato il via alla prima leg del Tour, che li vedrà impegnati in Nord America per 15 concerti prima di raggiungere l'Europa in autunno, a ottobre ...

Scaletta di Ermal Meta al Forum di Assago (Milano) - un abbraccio sold out tra grandi ospiti e promesse mantenute : Video con Elisa - Moro e Giuseppe : Ieri sera a Milano l'attesissimo concerto di Ermal Meta al Forum di Assago, sold out da alcune settimane. Il cantautore di Fier si conferma per l’ennesima volta un artista di grande livello e un performer sorprendente. Una Scaletta lunga che ripercorre tutta la carriera e la sudata gavetta di Ermal Meta: dagli esordi con la Fame di Camilla, presente sul palco in occasione della grande festa al Forum di Assago alle hit di successo scritte per ...

Beyoncé e Solange cadono sul palco al Coachella 2018 tra le risate - scaletta e Video dal secondo concerto : Beyoncé e Solange cadono sul palco al Coachella 2018 e scoppiano a ridere nel bel mezzo del concerto: la scena resterà tra le più iconiche del secondo live del Festival, se non altro perché ha rotto per un attimo quell'aura di perfezione che Queen Bey si costruisce intorno ad ogni grande concerto. Anche per la seconda performance a Indio, infatti, Beyoncé ha invitato sua sorella Solange ad unirsi ai ballerini sul palco per il suo concerto: ...

Le prove di Vasco Rossi anticipano la scaletta del nuovo tour VascoNonStop Live 2018? (Video) : Tempo di ultime prove di Vasco Rossi nel suo studio di Los Angeles insieme alla superband che lo accompagnerà nel nuovo tour negli stadi: le immagini mostrate dallo stesso rocker sui social sembrano anticipare qualcosa della scaletta del VascoNonStop Live 2018, lo spettacolo con cui tornerà in scena dopo il trionfo di Modena Park per portare i suoi classici nei maggiori stadi italiani. Le ultime prove in studio col direttore artistico Vince ...

ancora Beyoncé-show al Coachella prima del tour con Jay-Z : i Video dell'esibizione - GUARDA / SCALETTA : ... che a partire dal prossimo 6 giugno la vedrà condividere il palco con Jay-Z per una serie di concerti in tutto il mondo. La tournée partirà da Cardiff, nel Regno Unito, e arriverà in Italia il 6 ...

Scaletta e Video di Beyoncé al Coachella 2018 - il Festival diventa #Beychella con Jay-Z e Destiny's Child : Avviso cambio nome: Beychella! ', , questo è diventato la tendenza principale su Twitter in tutto il mondo per il resto della performance. Per lei si è trattato del primo concerto dopo la nascita dei ...

Scaletta e Video di Beyoncé al Coachella 2018 - il Festival diventa #Beychella con Jay-Z e Destiny’s Child : Con il concerto di Beyoncé al Coachella 2018 il Festival indie più celebre al mondo si è trasformato per un giorno nel #Beychella, ovvero il trionfo di Queen Bey che fa la storia come prima donna di colore ad esibirsi come headliner della kermesse di Indio, in California, monopolizzandola di fatto con il suo attesissimo ritorno sulle scene. Basti pensare che da quando la voce di DJ Khaled ha lanciato l'hashtag #Beychella dagli altoparlanti ...

Lana Del Rey a Roma incanta il pubblico con una scaletta ricca di brani a richiesta : Video del concerto del 13 aprile : È stato un concerto a tutto tondo quello di Lana Del Rey a Roma nella seconda delle due date italiane del LA To The Moon Tour. Contro ogni aspettativa dopo le cronache di un live scarno in quel di Milano, venerdì 13 aprile a Roma è andato in scena tutt'altro show ed è parso chiaro sin dall'ingresso sul palco della cantante, in minidress nero in pelle dallo spacco vertiginoso e stivali lunghi al ginocchio, che non si sarebbe trattato affatto di ...

Il ritorno di Lana Del Rey a Milano - scaletta e Video del concerto dell’11 aprile con bagno di folla finale : Un live essenziale, senza pause, tutto incentrato sulle canzoni: il ritorno di Lana Del Rey a Milano col primo dei due concerti italiani del nuovo tour è andato in scena al Mediolanum Forum di Assago l'11 aprile. A cinque anni dagli ultimi concerti in Italia, la cantautrice statunitense si è presentata sul palco con estrema semplicità: scenografia basilare, abiti di scena senza fronzoli e una sfilza di canzoni una dietro l'altra per poco più ...