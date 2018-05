VIDEO Chris Froome vince il Giro d’Italia! Resiste agli attacchi di Dumoulin sul

Giro d’Italia - Chris Froome riscrive la storia VIDEO : Quando la corsa sembrava ormai una sfida diretta tra la maglia rosa Simon Yates e il campione uscente Tom Dumoulin, un colpo da fuoriclasse di Chris Froome [Video] ha ribaltato completamente il Giro d’Italia. Il capitano della Sky ha attaccato sul Colle delle Finestre, ad ottanta chilometri dall’arrivo, regalando una pagina di Ciclismo epico, un’impresa che non si vedeva da anni. Yates è andato alla deriva, ma anche Pozzovivo ha pagato carissima ...

VIDEO Chris Froome attacca a 80km - ribalta tutto ed è maglia rosa! Gli highlights della Venaria Reale-Bardonecchia - tappa nella storia del ciclismo : La Venaria Reale-Bardonecchia, diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018, è entrata di diritto nella storia del ciclismo. Una frazione semplicemente leggendaria che verrà ricordata per l’eternità come la mitologica Cuneo-Pinerolo o l’impresa a Les Deux Alpes di Marco Pantani. Chris Froome ha attaccato in solitaria a 80 chilometri dal traguardo, appena era iniziato lo sterrato del durissimo Colle delle Finestre e si è rivelato ...

Playoff NBA – Chris Paul scatenato! Tripla in faccia a Curry - poi gli fa la Shimmy Move [VIDEO] : Chris Paul é stato autore di una partita strepitosa ieri notte: CP3 si é anche tolto la soddisfazione di eseguire la ‘Shimmy Move’ in faccia a Steph Curry Ieri notte gli Houston Rockets hanno vinto gara-5 delle Finals della Western Conference superando i Golden State Warriors. Grande prova di Chris Paul che, vista la serata storta al tiro di James Harden, si é caricato la franchigia texana sulle spalle. CP3 é risultato a tratti ...

VIDEO Micidiale attacco di Chris Froome al Giro d’Italia! Frullata stellare sul Colle delle Finestre - fuga solitaria di 80 chilometri? : Chris Froome sta riscrivendo la storia del ciclismo. Il capitano del Team Sky è scattato a 80 chilometri dal traguardo nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018: dopo aver fatto lavorare i suoi compagni di squadra, staccando fin da subito la maglia rosa Simon Yates, il britannico è scappato via in solitaria all’inizio dello sterrato del Colle delle Finestre. Una Frullata Micidiale del 33enne che ha messo in ginocchio Tom ...

Christina Aguilera e Demi Lovato : il significato del VIDEO ufficiale di “Fall In Line” è qualcosa di molto profondo : So powerful The post Christina Aguilera e Demi Lovato: il significato del video ufficiale di “Fall In Line” è qualcosa di molto profondo appeared first on News Mtv Italia.

Miley Cyrus : questo VIDEO di Chris Hemsworth e i figli che ballano su una sua hit ti farà venire voglia di unirti alla festa : LOL The post Miley Cyrus: questo video di Chris Hemsworth e i figli che ballano su una sua hit ti farà venire voglia di unirti alla festa appeared first on News Mtv Italia.

Giro d’Italia - Chris Froome : i motivi della crisi di Sappada VIDEO : La vittoria sul Monte Zoncolan è stata solo un lampo in un Giro d’Italia per il resto molto difficile per Chris Froome [Video]. Il campione britannico sembrava aver ritrovato d’incanto il passo e la brillantezza dei giorni migliori, ma all’indomani del successo sulla montagna friulana è tornato a perdere terreno come in quasi tutte le altre tappe di montagna di questo Giro. Froome è sceso ora al settimo posto in classifica generale, con un ...

Duetto tra dive con Christina Aguilera e Demi Lovato ai BBMAs 2018 in Fall in Line (VIDEO) : Christina Aguilera e Demi Lovato ai BBMAs 2018 portano Fall in Line per la prima volta dal vivo. Le due artiste si sono riunite per lanciare un importante messaggio a due voci, scegliendo il palco di Las Vegas per il loro debutto ufficiale live dopo l'annuncio della collaborazione. Notevole l'armonia a due voci, note per essere molto potenti, che ancora una volta hanno dimostrato su un grande palco nel quale non sono mancati i drammatici temi ...

Giro d’Italia - lo Zoncolan ritrova il vero Chris Froome VIDEO : Il Giro d’Italia di Chris Froome [Video] si è riaperto sullo Zoncolan. La salita più dura d’Europa ha dato i verdetti che erano attesi, soprattutto a quei corridori come Froome e Aru che si trovavano ad un bivio. Il campione del Team Sky ha ritrovato le sensazioni e il passo delle scorse stagioni ed è riuscito a scrivere il proprio nome nel prestigioso albo d’oro della montagna friulana. È stato respinto invece Fabio Aru, staccatosi a meta' ...

VIDEO Chris Froome vince sullo Zoncolan! Yates in rosa - Aru affonda : gli highlights di una tappa pazzesca al Giro d’Italia : Chris Froome ha vinto sullo Zoncolan conquistando la tappa più bella del Giro d’Italia 2018. Il britannico ha piazzato l’allungo a circa tre chilometri dal traguardo, Simon Yates si è ben difeso e ha guadagnato secondi preziosi su Tom Dumoulin. Domenico Pozzovivo si è salvato con il cuore e lotterà per il podio, Fabio Aru è letteralmente sprofondato. Di seguito il VIDEO con gli highlights della quattordicesima tappa con la salita più ...

Avengers : Infinity War - Chris Hemsworth ringrazia i fan e... trolla Dwayne Johnson in un divertente VIDEO su Twitter - Best Movie : Per festeggiare niente di meglio che postare un video sul proprio profilo social e ringraziare tutti i fan che hanno preso d'assalto le sale intorno al mondo. Ed è propio quello che ha pensato di ...

Giro d’Italia - Chris Froome : ‘E’ stato brutale’ VIDEO : Il Giro d’Italia di Chris Froome [Video] si sta trasformando ogni giorno di più in un percorso ad ostacoli. Se l’avvicinamento alla corsa rosa era stato segnato dal caso salbutamolo, la prima parte di Giro ha visto il capitano della Sky cadere per due volte e soffrire su tutte le salite. Ieri nella tappa di montagna con arrivo sul Gran Sasso il campione britannico è andato in netta crisi, lasciando più di un minuto in appena un paio di ...

VIDEO Chris Froome cade in salita! Brutta scivolata a Mercogliano - che sfortuna al Giro d’Italia : Chris Froome è caduto lungo la salita di Montevergine di Mercogliano che caratterizzava l’ottava tappa del Giro d’Italia 2018. Il vincitore degli ultimi tre Tour de France ha preso male un tornante ed è scivolato quando mancavano 5 chilometri dal traguardo. Il britannico è arrivato al traguardo senza perdere troppo tempo ma è davvero molto sfortunato in avvio della Corsa Rosa visto che era caduto anche durante la ricognizione della ...

Tempesta d'Amore - anticipazioni 6-12 maggio 2018 : Alicia e Christoph nei guai VIDEO : Nuovo spazio dedicato a Tempesta d'Amore [Video], il popolare sceneggiato bavarese che tutte le sere va in onda su Rete 4. Nonostante gli ascolti poco soddisfacenti, Mediaset continua a mandare in onda la telenovela ambientata nell'albergo tedesco Fürstenhof. Cosa accadra' nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 6 a sabato 12 maggio 2018? Le anticipazioni ci rivelano che Alicia e Christoph finiranno in guai seri mentre Vicktor prendera' ...