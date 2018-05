huffingtonpost

: Vi racconto di quando mi hanno fatto scendere dalla giostra di Harry Potter perché ero troppo grassa - HuffPostItalia : Vi racconto di quando mi hanno fatto scendere dalla giostra di Harry Potter perché ero troppo grassa - BNLPeople : Quando progettiamo un palco, partiamo dai contenuti . È a quello che serve: mostrare i contenuti. Cerchiamo di far… - Bastaebasta : RT @tuttonapoli: Chalobah: “Vi racconto gli schemi di Sarri: roba mai vista! Parla inglese, ma non in allenamento. Quando vid... https://t.… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Mi rifiuto di affrontare ulteriori sensi di colpa per non aver conosciutofino ai 35 anni. Ma devo ammettere che, nonostante lo scandalo J.K. Rowling contro i nativi americani (di cui forse non avete mai sentito parlare, ma che io da nativa ho seguito), mi sono fatta completamente risucchiaresaga solo l'anno scorso. Oscillavo tra la depressione e il disgusto derivanti dall'elezione di Trump, così mi sono gettata a capofitto in una prova di resistenza con il fantasy, e mi sono spinta così oltre da comprare una poltrona apposta per le mie maratone di lettura in camera da letto. Arrivata ae il calice di fuoco, sono andata sul sitomore per determinare la mia casa di Hogwarts (corvonero) e il mio patronus (un assiolo), paragonando i romanzi ai film, e piangendoSilente...be'... niente spoiler.Perciò nessuno avrebbe dovuto ...