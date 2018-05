Vedova Nera | il film potrebbe essere realtà

Astronomia : una “Vedova nera” in primo piano - osservata una pulsar con un dettaglio e una risoluzione inediti : Si trova ad una distanza di 6500 anni luce dalla Terra nella costellazione della Freccia, è stata scoperta nel 1988 e fa coppia con una nana bruna: è questo l’identikit di una particolare pulsar, classificata con il complesso nome in codice PSR B1957+20 e definita ‘vedova nera’ per il trattamento ostile che riserva alla sua compagna. La pulsar – spiega Global Science – è stata al centro di una campagna di studio, effettuata con ...