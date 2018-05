V EDIZIONE DELLA PALERMO TATTOO CONVENTION PROGRAMMA

Pechino Express 2018 : il cast della settima EDIZIONE : ... dal Marocco alla Tanzania fino ad Sudafrica - la Rai ha ufficializzato la partenza di Eleonora Brigliadori : l' attrice sarà in gara con il figlio, Gabriele Gilbo , studente laureando in economia. E ...

Rally del Salento – Iscrizioni in chiusura per la 51ª EDIZIONE DELLA competizione : Iscrizioni in chiusura per il 51° Rally del Salento: cresce l’attesa per la prestigiosa competizione salentina che quest’anno offre un tris di opzioni Prosegue l’avvicinamento all’edizione numero 51 del Rally del Salento, secondo atto del Campionato Italiano Wrc in programma in provincia di Lecce il 1 e 2 giugno. Il lavoro dello staff organizzativo che fa capo all’Automobile Club di Lecce prosegue senza sosta. E mentre l’elenco dei ...

Pechino Express : svelato il tragitto della nuova EDIZIONE : Pechino Express 2018, reso noto il nuovo tragitto del reality show di Rai2 Anche maggio se ne va e la stagione televisiva volge al termine. Manca poco all’inizio dell’estate e la tv riposa in vista di settembre quando ripartiranno i palinsesti delle reti televisive nazionali. Tra i titoli che compaiono in programma per l’inizio della prossima stagione non poteva mancare la settima inedita edizione di Pechino Express. L’adventure game tornerà ...

Milano " Presentazione della Quinta EDIZIONE del Festival della Comunicazione - : Durante le quattro giornate, oltre 100 relatori approfondiscono in conferenze, laboratori e spettacoli il tema di quest'anno: Visioni . Attraverso visioni condivise costruiamo il nostro futuro e ...

Ambiente - Isole Eolie : una spEDIZIONE alla scoperta della vita marina in acque profonde : Nelle Isole Eolie si svolgerà una spedizione dell’organizzazione Oceana con lo scopo di raccogliere dati sulla fauna selvatica, spesso trascurati a causa delle difficoltà tecnologiche associate alla ricerca in acque profonde: la ricerca marina, della durata di un mese, contribuirà all’esistente progetto delle Isole Eolie in corso di realizzazione da parte della Blue Marine Foundation (BLUE) in collaborazione con il Fondo di ...

Pechino Express 2018 : ecco il cast della settima EDIZIONE : Pechino Express 2018 continua a regalarci delle sorprese per quanto riguarda il cast. Dopo aver scoperto che Adriana Volpe sarà fra i concorrenti dell’adventure game di Rai 2, siamo in grado di sapere molti dei vip che vedremo all’opera fra missioni e corse su strada. Pechino Express 2018 aveva già anticipato che non avrebbe accolto nel cast i volti del reality: non è proprio così, come possiamo vedere qui di seguito. Pechino Express ...

Marcialonga Craft - Moelgg e Zorzi tra i partecipanti della dodicesima EDIZIONE DELLA granfondo : Manfred Moelgg e Cristian Zorzi fra i protagonisti della Marcialonga Craft di domenica 27 maggio dodicesima edizione della granfondo ciclistica Marcialonga Craft in partenza domenica 27 maggio, con il comune trentino di Predazzo a dare il via agli atleti a partire dalle ore 8. Valli di Fiemme e Fassa ancora una volta protagoniste di un evento firmato Marcialonga, con la tappa del Campionato Nazionale ACSI a proporre due entusiasmanti percorsi ...

Amore Pensaci Tu batte Suburra La Serie ai Diversity Media Awards : tutti i vincitori della terza EDIZIONE : Tanti artisti riuniti e Suburra La Serie protagonista nella terza edizione dei Diversity Media Awards che ha premiato, al Teatro Vetra di Milano, i personaggi, i programmi e i Media che nel 2017 hanno contribuito a valorizzare le tematiche LGBT. Tanti i nominati tra Serie tv, fiction e programmi e tanti i premiati di questa edizione che ha potuto contare sul supporto di testate e network televisivi italiani che hanno mandato in diretta streaming ...

Palermo FIERA CAMPIONARIA DEL MEDITERRANEO 2018 - INAUGURAZIONE IL 26 MAGGIO DELLA 67ESIMA EDIZIONE : Tutti gli spettacoli saranno gratuiti. Sabato 26 MAGGIO musica popolare siciliana "Trinacria Bedda" Domenica 27 serata pop acustico con i "Feel Sound" Lunedì 28 MAGGIO Serata latin Swing con i "Note ...

IX EDIZIONE DELLA COPPA DEL SORRISO : Domenica 27 maggio, dalle 9.30 alle 13.30, presso il circolo sportivo Heaven-Sporting Club Torraccia, in via Francesco Paolo Bonifacio 167 a Roma, si svolgeranno le fasi finali della IX edizione della COPPA DEL SORRISO, manifestazione calcistica organizzata dal CSI Roma con il contributo della Regione Lazio. La COPPA del SORRISO è un progetto del Centro Sportivo Italiano – Comitato provinciale di Roma, ideato e promosso dalla Commissione Sport e ...

Al via la prima EDIZIONE del Festival inBellezza. In mostra le bellezze della nostra terra : Tutto ciò sarà raccontato attraverso una grande varietà di mezzi, che includono esposizioni in piazza, presentazioni in sala, mostre, ma anche concerti e spettacoli. Per incentivare la partecipazione ...

L'Unità torna venerdì in edicola in EDIZIONE straordinaria per evitare la decadenza della testata : L'Unità torna in edicola venerdì 27 maggio in una edizione "straordinaria". Dopo la sospensione dell'asta da parte del tribunale di Roma in seguito alla liquidazione dei debiti che l'Unità Srl aveva contratto con gli ex giornalisti, il quotidiano fondato da Antonio Gramsci riprenderà le pubblicazioni, ma solo per un giorno. La decisione è motivata dall'intento dell'editore di scongiurare la decadenza della ...