: Usa:Siria non metta a rischio la tregua - NotizieIN : Usa:Siria non metta a rischio la tregua - TelevideoRai101 : Usa:Siria non metta a rischio la tregua -

Se Damasco avvierà operazioni militari nella zona di distensione negoziata tra Stati Uniti,Russia e Giordania nel SudEst della, gli Usa adotteranno "misure ferme e appropriate". Così il Dipartimento di Stato in una nota. Gli Usa esprimono "preoccupazione" per le notizie circa l'imminente avvio di azioni belliche di Damasco in quella zona e invitano Assad ad astenersi da qualunque iniziativa "che ampli il conflitto eil cessate il fuoco".(Di sabato 26 maggio 2018)