Usa | è morto Alan Bean | il quarto uomo sulla Luna

Roma - trovato morto Pietro Aloise scomparso da 4 giorni/ Ultime notizie : investito da auto - è questa la caUsa? : Roma, trovato morto Pietro Aloise, 69enne scomparso misteriosamente da 4 giorni: è giallo sulle cause del decesso e sulle dinamiche dell'incidente.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:09:00 GMT)

MELFI-POTENZA - INCIDENTE STRADALE : UN MORTO/ Ultime notizie : scontro auto e camion - caUsa maltempo? : MELFI-POTENZA, drammatico INCIDENTE STRADALE: un MORTO e due feriti per uno scontro tra auto e camion. Le Ultime notizie: un ferito grave a Como per sinistro moto-auto(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 12:54:00 GMT)

Morto lo scrittore Philip Roth - gigante della letteratura Usa : E' Morto a 85 anni per insufficienza cardiaca lo scrittore Philip Roth, gigante della letteratura contemporanea americana. Tra i suoi più grandi romanzi, "Pastorale Americana" (premio Pulitzer nel 1998) e "Lamento di Portnoy".Philip Milton Roth - questo il nome completo - è nato il 19 marzo 1933 a Newark, nel New Jersey. Era nipote di ebrei europei che arrivarono migratoria negli Stati Uniti del XIX secolo. All'attivo aveva più di 25 opere e ...

E' morto lo scrittore Philip Roth, gigante della letteratura contemporanea americana.Aveva 85 anni.Lo riferisce il New York Times.La scomparsa di Roth,autore tra l'altro di 'Pastorale americana' per cui ha vinto il premio Pulitzer nel '98,e di'Lamento di Portnoy',è stata confermata dall'amica Judith Thurman scrittore prolifico, il suo lavoro è considerato un'esplorazione profonda e critica dell'identità americana. Sesso, religione, ...

Usa - poliziotto muore in un incidente nel giorno del suo matrimonio. Morto anche un collega : Usa, poliziotto muore in un incidente nel giorno del suo matrimonio. Morto anche un collega Tragico incidente stradale per due poliziotti americani. Michael Colangelo e John Martinez, rispettivamente di 31 e 39 anni, sono rimasti coinvolti in uno schianto domenica notte. Il più giovane dei due poliziotti si era sposato poche ore prima e stava […] L'articolo Usa, poliziotto muore in un incidente nel giorno del suo matrimonio. Morto anche un ...

Usa - ex modella di Playboy suicida : si getta dal 25esimo piano col figlio di 7 anni. Anche lui è morto : Si è gettata col figlio di sette anni dal 25esimo piano del Gotham Hotel, in pieno centro a Manhattan. Dietro al suicidio-omicidio di Stephanie Adams, ex modella che a novembre 1992 era Anche finita sulla copertina di Playboy, c’è lo scontro con l’ex marito per la custodia del bambino, che la Adams, 47 anni, voleva portare in Spagna per le vacanze estive, come riporta il New York Post. La Adams si è lanciata dal piano più alto ...

Usa - spari a cerimonia diploma : un morto : 6.50 Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in una sparatoria alla fine di una cerimonia di diploma in Georgia. I colpi sono stati sparati nel campus della Mt.Zion High School a Jonesboro,a circa 30 km a sud di Atlanta,che fungeva da parcheggio per le persone che partecipavano alla cerimonia al Clayton County Schools Performing Arts Center. Il capo della sicurezza scolastica della contea, Thomas Trawick, ha riferito che gli spari ...

Usa - esplode sigaretta elettronica : morto 38enne/ Aperta indagine : i numeri degli incidenti : esplode sigaretta elettronica, morto: gli scoppia in mano e perde la vita in Florida a St.Petersburg negli Stati Uniti. 195 incidenti e 133 persone ferite per motivi simili a questo.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 09:26:00 GMT)