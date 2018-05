Uomini e Donne Mariano Catanzaro e Valentina Pivati | avvistamento dopo la scelta e non

Uomini e Donne news - Mariano e Valentina ancora fidanzati? La verità : news Uomini e Donne: Mariano e Valentina stanno ancora insieme? Ecco cosa è successo alla coppia Quest’ultima settimana è andata in onda la scelta di Mariano. Il tronista di Uomini e Donne ha infatti deciso di lasciare la trasmissione prima che fosse troppo tardi. Il simpatico ed esuberante napoletano stava rischiando di restare senza le […] L'articolo Uomini e Donne news, Mariano e Valentina ancora fidanzati? La verità proviene da ...

Uomini e donne : Stefano Guglielmini e le sue dichiarazioni choc - ultimo commento : Dopo la scelta di Nilufar Addati, una delle due protagoniste donne del Trono Classico di Uomini e donne, uno dei corteggiatori sta facendo delle dichiarazioni forti nei riguardi della ragazza. Si tratta di Stefano Gugliemini, un giovane napoletano che dopo un incontro con Nilufar nel bar di lui, ha deciso di andare in studio per farle la corte. Stefano attacca Nilufar Stefano Guglielmini dopo aver abbandonato il programma, e dopo la scelta della ...

La scelta di Gemma Galgani a Uomini e donne : pianto disperato prima dell'addio Video : Grandi colpi di scena sono arrivo durante l'ultima puntata di questa stagione [Video] di Uomini e donne over registrata ieri pomeriggio. Ancora una volta al centro dell'attenzione c'è stata Gemma Galgani, che sara' la vera protagonista indiscussa di questo finale di stagione del dating show di Maria De Filippi con la sua attesa scelta finale. Anche per Gemma, infatti, arrivera' il momento di prendere una decisione finale e possiamo svelarvi che ...

Anticipazioni Uomini e donne 25 maggio : l'addio tra Sossio e Ursula? Video : Oggi, giovedì 24 maggio, nuovo appuntamento su Canale 5 [Video]con Uomini e donne di Maria De Filippi, di cui verra' trasmessa la seconda parte della nuova registrazione del trono over di questa settimana. La puntata di ieri pomeriggio ha nuovamente registrato il boom di ascolti su Canale 5 con una media di circa tre milioni e mezzo di spettatori e il 25% di share. Tutto merito delle avventure sentimentali di Gemma Galgani che continua ad essere ...

Raffaella Mennoia contro Nilufar Addati? / L'autrice di Uomini e Donne ritratta ma per il web "È troppo tardi" : Raffaella Mennoia contro Nilufar Addati. L'autrice di Uomini e Donne si schiera contro l'ex tronista dopo le voci della presunta storia con Stefano Guglielmini(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 21:10:00 GMT)

Maria De Filippi - Nadia Rinaldi contro Marco Cappagli di Uomini e Donne : 'Gemma Galgani stai attenta' : Il cavaliere del Trono Over aveva detto di conoscere parecchi personaggi nel mondo dello spettacolo tra cui Nadia Rinaldi . L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi però ha dichiarato: 'Marco Cappagli di ...

Maria De Filippi - a Uomini e Donne tutti a bocca aperta : Tina Cipollari e Gemma Galgani - due ore di fila di delirio : Ieri durante le registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno fatto pace . Secondo alcune anticipazioni pare addirittura che abbiano ballato insieme e su ...

Analisi Auditel : La tv del pomeriggio di giovedì 24 maggio 2018 con Uomini e Donne e il Giro d'Italia al top : Più su fino a sposare il blu, diceva la celebre canzone di Renato Zero e ieri pomeriggio Uomini e Donne ha sposato davvero il blu, volando in alto e sfiorando il 30% di share, lasciando un abisso sotto, con la timida curva blu di Rai1 con il gioco a premi Zero e lode che scorre a metà strada nella corsia che va dal 10 al 15%, avvicinata dalla curva gialla dello Sportello di Forum.In seguito calo della curva di Canale 5 con GF, Amici e Segreto, ...

Uomini e Donne Puntata di oggi 25 maggio 2018 : Sossio dà l’esclusiva ad Ursula! : La Puntata Uomini e Donne Over è stata scoppiettante. Sossio dà l’esclusiva ad Ursula. Gemma sfila indossando i panni di Kat Woman. Tina le lancia una frecciatina pesante! Uomini e Donne: Sossio Aruta decide di dare l’esclusiva ad Ursula! A Uomini e Donne Over va in onda la terza parte. I primi protagonisti della Puntata sono Sossio ed Ursula i quali continuano a litigare. Aruta alla fine della fiera svela ai presenti la decisione ...

Uomini e Donne : Nilufar Addati fidanzata durante il trono con Stefano Guglielmini? Interviene Raffaella Mennoia : La storica autrice del dating show Interviene sui social per difendere il suo lavoro e quello di tutta la redazione.

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia contro Nilufar Addati e Giordano. Ecco cosa sta succedendo : C'è aria di bufera sulla neo coppia di Uomini e Donne Nilufar e Giordano. Dopo le voci di una relazione tra Nilufar e Stefano Guglielmini, l'altro corteggiatore,...

Uomini e Donne / Martedì la nuova registrazione : l'anticipazione di Raffaella Mennoia (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Due coppie pronte a partecipare a Temptation Island: Nilufar e Giordano, Virginia e Nicolò si preparano!(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:42:00 GMT)

I casting di Uomini e Donne a Milano e Napoli! : Vuoi partecipare a Uomini e Donne? Nel mese di giugno i casting si svolgeranno a Milano e Napoli! Ecco le date: 13 giugno all’hotel “Starhotels Ritz” in Via Lazzaro Spallanzani 40 – 20129 Milano (MI), dalle 10.00 alle 16.00. 19 giugno al “Renaissance Naples Hotel Mediterraneo” in Via Ponte di Tappia 25 – 80133 Napoli (NA), dalle 10.30 alle 16.30. Ricorda di portare con te un documento di identità. Ti ricordiamo che l’accesso ai casting ...

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO/ Uomini e Donne - arriva l'esclusiva : "Non sono innamorato ma ci sto provando" : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO a Uomini e Donne: cosa avrà deciso di fare il calciatore? Chiuderà con la bella dama pugliese o le darà l'esclusiva tanto attesa?(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:30:00 GMT)