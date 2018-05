Un nuovo gioco di Sonic the Hedgehog in arrivo?

ONRUSH : il nuovo trailer ci presenta le varie modalità di gioco : Codemasters & Koch Media hanno pubblicato oggi un nuovo trailer che si concentra sulle modalità di gioco di ONRUSH, l'action, arcade, combat racer che arriverà su PlayStation 4 ed Xbox One il 5 Giugno 2018. Il filmato mostra tutte le modalità di gioco: Countdown, Lockdown, Switch e Overdrive.Disponibile ora per il pre-order, con la ONRSUH DAY ONE EDITION otterrai il 'Vortex' buggy creato per differenziarti dalla mischia. ONRUSH verrà ...

Una Ducati Panigale V4 protagonista del nuovo videogioco di Milestone RIDE3 : Ducati Panigale V4 protagonista del videogioco RIDE 3. RIDE 3 sarà rilasciato l’8 novembre 2018 sulle principali piattaforme gaming. protagonista del nuovo videogioco di Milestone una Ducati Panigale V4. Ben 19 le moto Ducati presenti in RIDE 3 Ducati e Milestone, uno dei principali e più affermati sviluppatori di videogiochi racing al mondo, hanno siglato un accordo di licensing per il videogioco RIDE 3 che permetterà a tutti i Ducatisti ...

Gli sviluppatori di Horizon Zero Dawn sono al lavoro su un nuovo gioco? : Come segnala Gamingbolt, Guerrilla Games, ovvero il team che ci ha portato uno dei migliori giochi dell'anno scorso, Horizon: Zero Dawn, potrebbe aver iniziato a lavorare su un nuovo titolo: in pratica, il sito di Guerrilla Games sembra aver improvvisamente iniziato a pubblicizzare molti annunci di lavoro.A cosa potrebbe lavorare Guerrilla Games non possiamo saperlo, ma, in seguito al grandissimo successo di Horizon: Zero Dawn, sarebbe lecito ...

Il misterioso "Shadows Die Twice" è il nuovo gioco di From Software - ma non si tratterebbe di Bloodborne 2 : Stando a quanto riportato da Gearnuke, "Shadows Die Twice" sarebbe il nuovo gioco targato From Software. Tuttavia, ancora non esiste alcun gameplay o un trailer ufficiale che possa chiarire cosa sia il misterioso progetto, anche se, in occasione degli scorsi The Game Awards, proprio la frase Shadows Die Twice (le ombre muoiono due volte) presente alla fine del teaser catturò l'attenzione di molti, dando il via alle varie speculazioni sul ...

Platinum Games è al lavoro su un nuovo titolo non ancora annunciato che cambierà "il concetto di gioco d'azione" : Atsushi Inaba di Platinum Games ha in mente qualcosa di speciale per i fan, questa non è una novità. Quando, qualche tempo fa, parlò di Bayonetta 3 per Nintendo Switch affermò di voler "creare qualcosa di assolutamente nuovo" con il gioco, ora, in occasione del BitSummit Vol. 6, il nostro Inaba è tornato a rilasciare interessanti dichiarazioni che riguardano il futuro della compagnia.Come riporta Gematsu, è stato confermato che Platinum Games ...

Deadpool 2 : nel nuovo poster ufficiale il mercenario chiacchierone si prende gioco di Logan - Best Movie : Qui la breve sinossi del film: Deadpool sta venendo di nuovo, ma questa volta non è da solo: in questo secondo capitolo, il supereroe più dissacrante del mondo Marvel creerà un nuovo team, l'X-Force, ...

Il nuovo gioco di Superman sarà ambientato dentro l'Arkhamverse : Secondo alcune indiscrezione sembra proprio che Rocksteady sia al lavoro, dopo Arkham Knight, su una nuova iterazione videoludica del personaggio DC di Superman, riporta Segmentnext.La notizia arriva da 4Chan, il che non contribuisce a renderla affidabile, ma la persona che ha condiviso la notizia ha altresi fornito dettagli esatti in passato su Final Fantasy XV.Il nuovo gioco di Superman sarà ambientato nell'Arkhamverse e si pensa possa essere ...

Destiny 2 : l'espansione in arrivo durante l'autunno introdurrà un "nuovo stile di gioco" : Nel corso della conference call di Activision Blizzard per gli investitori e analisti, il Chief Operating Officer, Coddy Johnson, ha parlato di Destiny 2 e di ciò che devono aspettarsi i giocatori in futuro.Come riporta Dualshockers, Johnson ha spiegato che, progredendo nello sviluppo, Bungie sta per "rendere i giocatori più potenti, fornirà più ricompense e renderà più significativo il finale". Bungie ha recentemente invitato i giocatori della ...

L'affascinante Inked si mostra in un nuovo trailer che celebra l'arrivo del gioco su Steam : Inked è un peculiare puzzle-adventure game disegnato a mano che è recentemente arrivato su Steam al prezzo di circa 16€, e per festeggiare il suo debutto gli sviluppatori hanno pubblicato un trailer nuovo di zecca che mostra alcuni sketch preliminari e un buon numero di sequenze di gameplay inedito.Il gioco propone una miriade di rompicapi da risolvere ed è realizzato con un avvolgente stile grafico. Saremo l'"Eroe senza nome", impegnato a ...

Una campagna per Overwatch? Sarebbe come creare un nuovo gioco da zero - intervista : La nuova missione “Ritorsione” di Overwatch è una divertente modalità cooperativa per quattro giocatori che ripercorre uno dei momenti chiave del lore del gioco: la caduta di Gabriel 'Reaper' Reyes e del suo gruppo segreto, Blackwatch.Assieme a “Rivolta”, questa missione è stata pubblicata come parte degli Archivi di Overwatch: un evento della durata di un mese durante il quale i giocatori possono dare un assaggio a quello che potrebbe offrire ...

Nintendo e Cygames insieme per il nuovo gioco di ruolo “Dragalia Lost Read” : Nintendo e Cygames hanno annunciato il lancio di un nuovo gioco di ruolo per Android intitolato "Dragalia Lost Read". Il nuovo RPG nasce dunque dalla partnership tra due colossi del settore. Il lancio iniziale avverrà la prossima estate e riguarderà il mercato asiatico, il resto del mondo dovrà attendere un po' di più. L'articolo Nintendo e Cygames insieme per il nuovo gioco di ruolo “Dragalia Lost Read” proviene da TuttoAndroid.

Shadow of the Tomb Raider / Arrivano le prime immagini del nuovo videogioco con Lara Croft protagonista : Shadow of the Tomb Raider, Arrivano le prime immagini del nuovo videogioco con Lara Croft protagonista. Diverse e interessanti le novità pronte a travolgere gli appassionati della saga.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:34:00 GMT)