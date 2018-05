Un giorno in pretura | due prime serate su Rai 3

Ascolti TV | Domenica 20 maggio 2018. Fazio 14.8%-13.3% - Le Iene 10.9% - Un giorno in Pretura 4.9%. Flop Top Chef (0.9%). Domenica In prima parte (15.7%) batte Domenica Live : Che Tempo Che Fa Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.423.000 spettatori pari al 14.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.827.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 Angeli ha raccolto davanti al video 1.819.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.003.000 spettatori (8.2%) mentre Instinct1.601.000 (7%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto .000 ...

Programmi TV di stasera - domenica 20 maggio 2018. Un giorno in Pretura torna in prime time per il trentennale : Roberta Petrelluzzi Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nel nuovo appuntamento con il programma di Fabio Fazio ci sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini. Ospite in studio anche Fabrizio Gifuni, che il 23 maggio, in occasione della Giornata della Legalità, sarà in onda in prima visione su Rai1 con “Prima che la notte”. Da un suo libro omonimo, scritto insieme con Michele Gambino è tratto il film tv che vede ...

Un giorno in Pretura anticipazioni del 20 maggio : il processo a Gianpaolo Tarantini : Un giorno in Pretura anticipazioni del 20 maggio – Nella prima serata di Rai 3 di questa domenica, andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma condotto da Roberta Petrelluzzi. Al centro della puntata il processo a carico di Gianpaolo Tarantini, l’imprenditore accusato di aver introdotto la droga nelle residenze sarde di Silvio Berlusconi, oltre alle escort per conquistare i favori dell’ex Cavaliere. Un giorno in ...

Gianpaolo Tarantini/ Condannato per cessione di droga : i misteri tra escort e festini (Un giorno in Pretura) : Gianpaolo Tarantini, Condannato dalla Cassazione per la cessione di droga. La storia tra festini con le escort a tanti misteri che non sono ancora stati risolti. (Un giorno in Pretura). Gianpaolo Tarantini è stato Condannato in via definitiva lo scorso marzo dalla Cassazione, che ha confermato le accuse per cessione di droga. Dieci anni dopo l'inizio dell'iter processuale sui famosi coca-party che sarebbero avvenuti nella residenza sarda di ...

Un giorno in Pretura per i 30 anni in prima serata sui casi Tarantini e Canaro. Petrelluzzi : “I talk-show prima dei processi? Solo danni. Come per Avetrana” : L’emozione dei familiari e la psicologia degli imputati, l’arma del delitto insieme ai sorrisi nelle foto ingiallite di chi non c’è più, le domande cariche di dolore e le risposte senza empatia dei periti, gli sgambetti di qualche avvocato e l’istrionismo di qualche pm, il teste che viene intercettato ma nega di aver mai detto quelle cose e la sciura detective del piano di sotto che si ricorda al minuto l’orario in ...

Un giorno in Pretura - due prime serate per i 30 anni a base di film : "La vita è un film" è il sottotitolo dei due speciali di Un Giorno in Pretura in onda eccezionalmente domenica 20 e 27 maggio in prima serata su Rai 3 per celebrare i suoi primi 30 anni, tutti condotti dall'ormai leggendaria Roberta Petrelluzzi (che vediamo un po' più in basso in un'immagine di qualche anno fa).prosegui la letturaUn Giorno in Pretura, due prime serate per i 30 anni a base di film pubblicato su TVBlog.it 19 maggio 2018 ...

Il processo a Emilio Zanini/ Diabolik e i dubbi sull'omicidio di Roberta Riina (Un giorno in pretura) : Il processo a Emilio Zanini, Diabolik e i dubbi sull'omicidio di Roberta Riina commesso in maniera raccapricciante. L'accusa per l'uomo e il racconto di cronaca. (Un giorno in pretura)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:50:00 GMT)

Omicidio Alberto Musy/ Francesco Furchì - l'uomo col casco integrale all'ergastolo - Un giorno in Pretura - : Omicidio Alberto Musy: il caso al centro della nuova puntata di Un giorno in Pretura, processi e ergastolo a carico di Francesco Furchì.

Petrelluzzi : "Un giorno in pretura affresco della realtà italiana" : Un giorno in pretura, la trasmissione più longeva di Rai 3, compie trent'anni e riprende la sua messa in onda da sabato 17 marzo. I processi narrati da Roberta Petrelluzzi sono diventati un appuntamento imprescindibile del sabato sera televisivo per un'importante fetta di telespettatori. "Torniamo con processi molto interessanti. Posso dirlo: questa è una serie bellissima", dice con il sorriso la conduttrice, ideatrice e regista del programma. ...

