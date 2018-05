'Un fiore per Giuseppe' - manifestazione a Roma per il giovane napoletano morto all'Umberto I : La famiglia di Giuseppe Esposito, il ventenne affetto da fibrosi cistica e deceduto la notte del 17 maggio scorso all'Umberto I dov'era ricoverato, è in attesa di capire quali siano state le cause ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : 6 super nomi per il Napoli - l’Inter tenta il colpo - show di fiorentina - Atalanta e Samp : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La fase delle trattative non è ancora entrata nella fase calda ma i club del massimo campionato italiano si stanno muovendo per anticipare i tempi. Napoli scatenato. Il più vicino al momento è il centrocampista Arturo Vidal, per la difesa assalto per David Luiz mentre è confermatissimo l’Interesse per Benzema del Real Madrid, la valutazione del francese è crollata dopo l’ultima ...

Toscana - il Consiglio di Stato dice no a inceneritore di Case Passerini. Sconfitta la politica del Pd fiorentino sull’opera : L’inceneritore di Case Passerini, vicino a Sesto fiorentino, non si farà. A bloccare l’autorizzazione per la costruzione dell’opera di combustione dei rifiuti è Stato il Consiglio di Stato che nella mattinata di giovedì ha confermato la sentenza del Tar toscano del novembre 2016. La decisione dei giudici amministrativi “mette la parola fine al termovalorizzatore di Case Passerini” ha esultato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, ...

Milan nei guai - ad un passo l’esclusione dall’Europa : adesso la fiorentina spera : Problemi per il Milan che dopo la qualificazione in Europa League adesso rischia grosso per il futuro, l’Uefa ha bocciato il settlement agreement. I commissari dell’organo europeo non hanno accolto le richieste della società di Yonghong Li, rimandando la propria decisione a metà giugno, quando si conosceranno le sanzioni. Il Milan rischia anche l’esclusione dall’Europa League, competizione a cui accederebbe la Fiorentina, con l’Atalanta ...

Scherma - l’Italia ha smarrito il fioretto femminile! Russia e Deriglazova superiori - Arianna Errigo in crisi. Si aspetta Elisa Di Francisca : Tre gare consecutive senza podio aprono ufficialmente una crisi all’interno del fioretto femminile azzurro. Proprio in quel settore, dove l’Italia conquistava vittorie e medaglie a profusione, si è inceppato qualcosa e la situazione comincia a preoccupare. Dopo Anaheim e Tauber, anche a Shanghai è proseguita la striscia negativa del fioretto azzurro. Alice Volpi ha sfiorato il podio, venendo eliminata ai quarti di finale dalla ...

Calciomercato Milan - le mosse per la prossima stagione : contatti con Lazio e fiorentina : Calciomercato Milan – Il Milan è reduce dalla positiva prestazione nella gara di campionato contro la Fiorentina, successo che ha permesso di concludere la stagione al sesto posto. Ma adesso è il momento di pensare alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Il 2 Aprile su CalcioWeb avevamo lanciato la notizia del ritorno di fiamma del Milan per Ciro Immobile, adesso arrivano nuove conferme, la mancata ...

Milan fiorentina 5 a 1 Serie A trentottesima giornata - grande chiusura di stagione per i rossoneri : Con una bellissima partita di Calhanoglu il Milan ha la meglio su una Fiorentina passata addirittura in vantaggio con Simeone. grande prova del turco, autore di una rete su punizione e di due assist ...

Qualificazione in Europa League/ i risultati utili a Milan - Atalanta e fiorentina per il 6° e 7° posto : Milan e Atalanta si giocano l'accesso immediato ai gironi di Europa League, la Fiorentina spera nei preliminari: a una giornata dal termine della Serie A, ecco tutti gli incroci possibili(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 12:23:00 GMT)

Sciopero al Corriere fiorentino : L'auspicio di una positiva conclusione della vertenza che vede impegnati i giornalisti del Corriere Fiorentino è venuto anche dall'assessore alla salute, sociale e sport Stefania Saccardi. "Da dieci ...

fiorentina - Pioli fa il suo bilancio : "Sono orgoglioso - poste le basi per il futuro" : Ultima fatica per i viola al termine di un campionato massacrante. "È stata la stagione più complicata della mia carriera per ciò che sapete" ammette Pioli. Ultra soddisfatto però, della parte ...

Calciomercato fiorentina : il nuovo “assalto” per il centrocampo e gli aggiornamenti su Balotelli : Calciomercato Fiorentina, il ds viola Pantaleo Corvino si sta muovendo per rafforzare la rosa a disposizione di mister Pioli per la prossima annata Fiorentina alle prese con il Calciomercato, con la campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione che è già iniziata. Pantaleo Corvino, ds viola, è già al lavoro per mettere nelle mani di mister Pioli una squadra che possa raggiungere l’Europa, dopo gli alti e bassi di questa ...

Scherma – fioretto maschile - nove gli azzurri qualificati per il tabellone principale di Shanghai : Sono tre gli italiani eliminati nelle qualificazioni della tappa di Shanghai di Fioretto maschile, nove gli azzurri invece che accedono al tabellone principale Sono nove i fiorettisti italiani che compaiono tra le chiamate degli assalti del primo turno del tabellone principale del Grand Prix Fie di Fioretto maschile che, all’alba di domani, andrà in scena a Shanghai. Se i colori azzurri avevano realizzato l’en plein nella gara ...

Scherma – fioretto femminile : le azzurre non sbagliano un colpo a Shanghai - tutte qualificate per il main draw : Le dodici azzurre impegnate nella tappa di Fioretto femminile a Shanghai hanno staccato tutte il pass per il tabellone principale En plein del Fioretto femminile azzurro sulle pedane di Shanghai dove ha preso il via il Grand Prix FIE. Il primo turno del tabellone principale che scatterà nella notte italiana tra sabato e domenica, vedrà infatti protagoniste tutte e dodici le atlete italiane. Alle già ammesse di diritto nel main draw Arianna ...

Reggio Calabria ''capitale'' del volley per una notte : la Nazionale dà spettacolo al Palacalafiore - in ricordo dei fasti d'un tempo [FOTO e ... : Per la 'mera' cronaca, l'Italia ha perso al 5° e decisivo set per 15-17 contro gli australiani, ma in serate come queste il risultato passa paradossalmente in secondo piano Guarda anche i video di ...