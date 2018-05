Tutti i dischi in uscita a giugno 2018

gqitalia

(Di sabato 26 maggio 2018) Il mese diinaugura la stagione dei grandi live, ma anche il mercato discografico mantiene una grande vivacità prima della pausa estiva. Così, per cominciare alla grande l’estate, ci sono almeno una ventina diinda non perdere. Attesi ritorni, come quello di Florence and the Machine, Morcheeba, ma anche Nine Inch Nails, una sempre più giovane Christina Aguilera e il fenomeno Bebe Rexha. E poi, riedizioni speciali, come quella del 20°anniversario dell’album cult dei Garbage, i cofanetti dei Guns N’Roses e The Killers… e un sacco di album. In attesa di definizione, ma in prossima(ao luglio=, potrebbero arrivare anche altri tre album: quello di Mondo Marcio che, ha detto lui, potrebbe essere “l’ultimo in questa vita”, quello di Salmo, che potrebbe chiamarsi Doomsday e il chiacchierato Turbo Grafx 16 di ...