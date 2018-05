Trump | Melania sta molto bene

Melania Trump dimessa dall’ospedale - è tornata alla Casa Bianca : Melania Trump dimessa dall’ospedale, è tornata alla Casa Bianca Melania Trump dimessa dall’ospedale, è tornata alla Casa Bianca Continua a leggere L'articolo Melania Trump dimessa dall’ospedale, è tornata alla Casa Bianca proviene da NewsGo.

Melania Trump lascia l'ospedale : WASHINGTON, 19 MAG - Melania Trump ha lasciato l'ospedale ed e' tornata alla Casa Bianca sabato mattina, dopo un'operazione al rene per una patologia benigna. Lo rende noto l'ufficio della first Lady, ...

Melania Trump : "Sto bene - voglio tornare alla Casa Bianca" : "Mi sento bene & sono ansiosa di tornare a Casa @Casa Bianca". La first lady americana Melania Trump torna a parlare su Twitter dopo l'intervento ai reni. La moglie del tycoon ha ringaziato il personale del Walter Reed Medical Unit, l'ospedale dove è stata operata lunedì e dove è previsto rimanga ricoverata per tutta la settimana.L'annuncio dell'operazione è stato dato in maniera del tutto inaspetta dalla Casa bianca tre giorni. Un fulmine a ...

Malattia dei reni come quella di Melania Trump : due test per prevenirla : Bastano pochi e semplici controlli per prevenire le malattie ai reni, come quella che ha colpito Melania Trump. La First Lady è stata ricoverata qualche giorno fa a causa di una “patologia benigna” ad un rene. La moglie di The Donald ha subito un’operazione di embolizzazione che si è svolta senza complicazioni e nel migliore dei modi. Ora la 48enne sta meglio, resterà in ospedale per alcuni controlli sino alla fine della ...

Melania Trump resta in ospedale : come sta : Dopo l’operazione ad un rene, Melania Trump resta in ospedale in attesa di riprendersi completamente. La First Lady è stata ricoverata qualche giorno fa presso il Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, vicino Washington, per effettuare un’operazione al rene. Secondo quanto spiegato dal vice-presidente Mike Pence, non si è trattato di un’emergenza, ma di un intervento che era stato programmato già da tempo. ...

Melania Trump "uscirà dall'ospedale tra 2 o 3 giorni" : 'Tra due o tre giorni' Melania Trump potrà già lasciare l'ospedale dove è stata ricoverato per un problema renale. Lo scrive su Twitter il marito Donald, che nell'aggiornare i cittadini americani ...

La First Lady Melania Trump operata di tumore al rene : La First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump, ha subito ieri mattina un intervento chirurgico per un problema “benigno” a un rene. Lo ha indicato la Casa Bianca, che ha chiarito che...

Melania Trump - come sta? Operata ad un rene per "patologia benigna"/ Donald le fa visita - "è di buon umore" : Melania Trump Operata a un rene, come sta? La donna è in un ospedale militare per un tumore benigno. L'operazione con una procedura di embolizzazione è stato un successo senza complicazioni.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:21:00 GMT)

Melania Trump operata d’urgenza al rene per una “patologia benigna”. “Sta bene” : E’ stata operata d’urgenza per una patologia benigna al rene. Ma Melania Trump – ha detto il marito e presidente Usa, che è andato a trovarla al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, alle porte di Washington – sta bene. La first lady, 48 anni, rimarrà ricoverata tutta la settimana. “Intervento di successo, è di buon umore”, ha scritto Donald Trump, specificando che la moglie “non ...

Melania Trump operata - resterà in ospedale per una settimana : Un intervento in programma da tempo, così ha detto il vicepresidente americano Mike Pence, ma che comunque impensierito quello a cui è stata sottoposta Melania Trump. La First Lady ha subito un intervento a un rene, per quella che la Casa Bianca ha definito «una patologia benigna». Non ha fornito ulteriori dettagli la portavoce Stephanie Grisham e questo ha portato preoccupazione in molti americani. La procedura eseguita sarebbe una ...

Melania Trump in ospedale : operata a un rene - sarà ricoverata per una settimana : Melania Trump in ospedale: operata a un rene, sarà ricoverata per una settimana La First lady statunitense operata a sorpresa in un ospedale militare per rimuovere una “patologia benigna” ma di natura vascolare non meglio precisata.Continua a leggere La First lady statunitense operata a sorpresa in un ospedale militare per rimuovere una “patologia benigna” ma […] L'articolo Melania Trump in ospedale: operata a un ...