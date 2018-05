Trono Classico news | Nilufar e Giordano | Raffaella Mennoia attacca la coppia

Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro e Valentina Pivati : avvistamento dopo la scelta e non solo! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro e Valentina Pivati sono stati avvistati dopo la scelta: ecco come prosegue la loro storia(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne / Martedì la nuova registrazione : l'anticipazione di Raffaella Mennoia (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Due coppie pronte a partecipare a Temptation Island: Nilufar e Giordano, Virginia e Nicolò si preparano!(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:42:00 GMT)

Uomini e Donne/ Due nuove coppie pronte a Temptation Island : scottanti rivelazioni! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Due coppie pronte a partecipare a Temptation Island: Nilufar e Giordano, Virginia e Nicolò si preparano!(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Verso la scelta di Sara : i fan tifano per Luigi Mastroianni (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Quando sceglie Sara Affi Fella? Pare sia il 29 maggio la data certa. Sospetti invece sulla scelta di Mariano Catanzaro(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:37:00 GMT)

Uomini e Donne/ Verso la scelta di Sara : il 29 maggio una sorpresa per il pubblico? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Quando sceglie Sara Affi Fella? Pare sia il 29 maggio la data certa. Sospetti invece sulla scelta di Mariano Catanzaro(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:30:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Verso la scelta di Sara : Lorenzo Riccardi pronto nonostante l'incidente (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Quando sceglie Sara Affi Fella? Pare sia il 29 maggio la data certa. Sospetti invece sulla scelta di Mariano Catanzaro(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:06:00 GMT)

Uomini e Donne/ Le scelte di Sara e di Mariano Catanzaro : una data certa e un forte sospetto (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Quando sceglie Sara Affi Fella? Pare sia il 29 maggio la data certa. Sospetti invece sulla scelta di Mariano Catanzaro(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Presentazioni in famiglia "social" per Giordao e Nilufar (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante e Virginia Stablum pronti alla convivenza? "Ci stiamo pensando eccome" e risponde a Marta Pasqualato(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 12:26:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 23 maggio 2018 | In diretta dalle ore 14 : 45 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Classico | Puntata 23 maggio 2018 | In diretta dalle ore 14:45 pubblicato su Gossipblog.it 23 maggio 2018 08:21.

Uomini e Donne/ Nicolò Brigante e Virginia Stablum : Convivenza? Lo desideriamo entrambi e.. (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante e Virginia Stablum pronti alla Convivenza? "Ci stiamo pensando eccome" e risponde a Marta Pasqualato . Prosegue a gonfie vele la storia d'amore, appena nata, tra Nicolò Brigante e Virginia Stablum. Uomini e Donne li ha uniti e ora vivono la loro vita da coppia "da pendolari".

Anticipazioni Uomini e donne oggi 22 maggio : in onda il Trono classico? DIRETTA : oggi pomeriggio alle 14.45 è in programma una nuova puntata di Uomini e donne su Canale 5. Le Anticipazioni di queste ore rivelano che al momento non si sa ancora quale trono verrà trasmesso. Andrà in onda la nuova puntata del trono over oppure rivedremo in scena i due tronisti rimasti in carica? Noi seguiremo la puntata in DIRETTA: seguiteci per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.-- oggi nuova puntata di Uomini e donne in DIRETTA: ritorna ...

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella "a confronto" con Nilufar e Gemma Galgani : record in arrivo? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella pronta a fare la sua scelta: supererà gli ascolti di Nilufar Addati e di Gemma Galgani?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - oggi - lunedì 21 maggio - in onda il Trono Classico : l'annuncio di Sara - Mariano lascia : In un filmato Sara annuncia di essere pronta alla scelta. Le due corteggiatrici di Mariano decidono di andar via.

Uomini e Donne/ Nilufar Addati e Giordano : finalmente felici dopo la scelta - video (Trono classico) : Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati immortalati insieme in un divertente filmato, che dimostra quanto i loro...(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 07:35:00 GMT)