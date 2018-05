Gli scioperi di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio : Fine settimana di scioperi nel settore dei treni e di tutte le attività del comparto ferroviario tra sabato 26 e domenica 27 maggio. Uno sciopero è stato voluto dal sindacato di categoria Or.S.A. ed è previsto per quattro ore, dalle 10 alle 14 di sabato: riguarda Trenitalia, Trenord e Italo. Il secondo sciopero è stato indetto dalla sigla CAT, dura dalle 22 di sabato sera alle 6 di domenica mattina e riguarda solo Trenitalia e Trenord. Lo ...

Tre scioperi dei treni - possibili disagi per chi viaggia oggi e domani - : Alcuni sindacati autonomi hanno proclamato 3 agitazioni che interessano il personale di Fs, Italo e Trenord. La prima protesta è dalle 10 alle 14, le altre dalle 22 di sabato alle 6 di domenica. ...

Le cose da sapere sugli scioperi di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica The post Le cose da sapere sugli scioperi di Trenitalia, Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio appeared first on Il Post.

Scioperi - oggi e domani Treni a rischio : Riapre linea Ivrea-Chivasso dopo l' incidente tra il tir e il treno - Possibili disagi oggi e domani per chi viaggia in treno, per tre Scioperi che interessano il personale di Fs, Ntv-Italo e Trenord. ...

Gli scioperi dei Treni di sabato 26 e domenica 27 maggio : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica The post Gli scioperi dei treni di sabato 26 e domenica 27 maggio appeared first on Il Post.

Scioperi - oggi e domani Treni a rischio : 05.09 Possibili disagi oggi e domani per chi viaggia in treno, per tre Scioperi che interessano il personale di Fs, NtvItalo e Trenord. Riprende intanto stamani la circolazione ferroviaria fra Ivrea e Chivasso sulla linea di Aosta, dopo lo scontro tir-treno in cui due persone sono morte e altre 18 sono rimaste ferite.

Frecce Trenitalia regolari in occasione scioperi 26 e 27 maggio : Roma, 25 mag. , askanews, Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia in occasione degli scioperi del personale del Gruppo FS Italiane proclamati da alcuni sindacati autonomi: dalla 10 alle 14 ...

Gli scioperi di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio : Ce ne saranno due, il primo di quattro ore e il secondo di otto: gli orari garantiti e le altre cose da sapere The post Gli scioperi di Trenitalia, Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio appeared first on Il Post.

Gli scioperi di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 : Ce ne saranno due, il primo di quattro ore e il secondo di otto: gli orari garantiti e le altre cose da sapere The post Gli scioperi di Trenitalia, Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 appeared first on Il Post.

Scioperi - Stirpe - Confindustria - : la sTretta trasporti tutela i cittadini : Maurizio Stirpe, lei è vice presidente di Confindustria con deleghe per il settore del lavoro e le relazioni industriali, come valuta dal suo osservatorio la stretta sugli Scioperi nei trasporti messa ...

Scioperi più difficili per bus e metro : Tregua obbligata di 20 giorni - : Raddoppiato l'intervallo tra un'agitazione e l'altra. Imposta la comunicazione sui rischi reali per gli utenti in caso di stop. Sono le principali novità introdotte dalla Commissione di garanzia sulla ...

Scioperi più difficili per bus e metro : Tregua obbligata di 20 giorni : Scioperi più difficili per bus e metro: tregua obbligata di 20 giorni Raddoppiato l'intervallo tra un'agitazione e l'altra. Imposta la comunicazione sui rischi reali per gli utenti in caso di stop. Sono le principali novità introdotte dalla Commissione di garanzia sulla disciplina Parole chiave: ...

Scioperi - arriva la sTretta : 'Dimezzati per i trasporti' : 'Giovedì gnocchi, venerdì sciopero dei mezzi'. Quante volte, in particolare a Roma, è capitato di sentire , o pronunciare, questa battuta? Fino a ieri c'era solo l'ironia come arma di difesa contro l'...

Ancora scioperi Air France e Treni Sncf : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...