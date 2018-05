Tra i beni confiscati alla mafia c' è anche un appartamento a Montale

Sedicente vescovo e broker gestiva una rete di promotori finanziari : sequesTrati beni per 72 milioni : I Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, nell'ambito di un'operazione denominata ' Mediterraneo ' hanno eseguito questa mattina un decreto di sequestro preventivo per 72 milioni ...

Mafia : Trapani - confiscati beni per 20 milioni euro a imprenditore Fanaro : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) – beni per 20 milioni di euro sono stati confiscati all’imprenditore Pietro Funaro, 57 anni, ritenuto dagli investigatori “vicino alle famiglie mafiose” del trapanese. Gli agenti di Polizia della Divisione Anticrimine e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Trapani, hanno iniziato le operazioni di esecuzione del decreto emesso dal Tribunale ...

Evasione fiscale a Vittoria : sequesTrati 4 beni immobili e un natante di 10 metri : Guardia di Finanza di Ragusa, Evasione fiscale, sequestrati beni immobili e mobili, tra cui una imbarcazione cabinata di 10 metri a 54enne di Vittoria

Andrea Dovizioso - GP Francia 2018 : “STracontento per il rinnovo con Ducati - vogliamo il Mondiale. Benissimo a Le Mans” : Andrea Dovizioso ha realizzato il miglior tempo nella FP2 del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese si è scatenato nel secondo turno di prove libere a Le Mans lasciandosi alle spalle Marc Marquez e Valentino Rossi. Il morale è molto alto anche per il rinnovo di contratto con la Ducati come ha confermato ai microfoni di Sky Sport: “Sono stracontento. L’anno scorso abbiamo fatto una stagione strepitosa ma ...

Cannes - John Travolta «Benicio del Toro - attore grazie a Grease» : Non si è risparmiato in battute, confessioni e sorrisi, l’attore John Travolta, al festival di Cannes per presentare il film Gotti di cui è protagonista, ma, soprattutto per festeggiare i 40 anni di Grease, uno dei suoi film icona, amato di generazione in generazione. «Ciao John, volevo dirti che io sono Sandy», dice una ragazza prendendo la parola in platea. «Mia madre mi ha chiamato così perché era una fan di Grease» – «Impressive!», ...

ConTratto di governo Lega-5 Stelle : ecco cosa c'è scritto - per ora - alla voce "beni culturali" : "Il patrimonio italiano rappresenta uno degli aspetti che più ci identificano nel mondo. Il nostro Paese è colmo di ricchezze artistiche e architettoniche sparse in maniera omogenea in tutto il ...

Truffa a SpA - Sequestro beni Tra Molise e Abruzzo - nel mirino della Gdf imprenditore umbro. : Chieti - Tre avvisi di garanzia e Sequestro di beni da parte della Guardia di Finanza di Isernia nell'ambito di una vasta indagine sul territorio nazionale coordinata dalla locale Procura della Repubblica. L'inchiesta è su una Truffa che sarebbe stata perpetrata ai danni di soci di una società per azioni. Destinatari degli avvisi di garanzia sono due imprenditori ed un professionista. In esecuzione del provvedimento ...

Grillo : "Di Maio sta lavorando benissimo - le idee non sono né di desTra né di sinisTra" : Luigi Di Maio sta lavorando "benissimo". E i ragazzi stanno lavorando bene? "benissimo! Abbiamo dimostrato di sederci con chiunque: le idee non sono né di destra né di sinistra, sono...

Faccia da mostro - il gip dissequesTra i beni di Giovanni Aiello contro il parere della procura : “Potevano essere prove” : A quasi un anno dalla morte di Giovanni Aiello, il gip di Reggio Calabria Natina Pratticò ha disposto il dissequestro dei suoi due appartamenti, dei cellulari, della barca da pesca, dell’auto e della moto. La notizia è stata pubblicata stamattina sulla Gazzetta del Sud. L’ex poliziotto Aiello era accusato di essere Faccia da mostro, il killer con il tesserino dei servizi segreti accusato da citato da diversi pentiti. Lo Accusato di avere ...

Guardia di Finanza sequesTra beni a imprenditore di Vittoria : Evasione e frode fiscale. E' con questa accusa che la Guardia di Finanza del Comando di Ragusa ha sequestrato beni a imprenditore di Vittoria.

“Lo ha scaricato!”. Francesco Monte : game over. Tra l’ex di Cecilia Rodriguez e Poala Di Benedetto si vociferava di una crisi - ma le cose sono ben più Tragiche (per lui). I beninformati hanno notizie fresche : “Ecco il motivo - e non piacerà a lui…” : L’amore era sbocciato e tra uno scandalo e l’altro pareva che qualcosa di buono dall’Isola dei Famosi fosse venuto fuori. Francesco Monte e Paola Di Benedetto si erano piaciuti e subito trovati, poi lui si è ritirato dal reality e quando lei è stata eliminata è scattata una passione irrefrenabile. Poi dopo solo pochi mesi è arrivata la crisi. A confermarlo è stata la stessa ex madre natura che ha spiegato ai followers su ...

Demanio - Tra i beni aggiudicati anche un'isola : Sono le 22 aggiudicazioni di beni pubblici gestiti dall'Agenzi del Demanio e dati in concessioni. Tra questi ci sono ci sono 5 edifici costieri, tra cui l'Isola di San Secondo nella Laguna di Venezia ...

Milano - cantieri fatti male e sprechi. SequesTrati beni per 2 milioni : Lavori fatti male, con gravi errori di progettazione e addirittura pericolosi per il pubblico e per i lavoratori hanno reso inutilizzabili parte degli interventi di ristrutturazione nell'ospedale di ...