Tiro con l’arco – Presentati i Tricolori Para-Archery 2018

Tiro con l’Arco - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia del Compund ai piedi del podio ad Antalya : Nella giornata di oggi si sono disputate le prime finali valide per la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro con l’arco in corso di svolgimento ad Antalya, in Turchia. Negli scorsi giorni la nazionale azzurra di Compund aveva conquistato l’accesso alla finale per il bronzo con Sergio Pagni, Alberto Simonelli e Valerio Della Stua che si sono arresi alla nazionale russa, che si è imposta con il punteggio di 227-226. Nonostante una ...

Tiro con l'Arco - niente bronzo ad Antalya per la squadra compound maschile : la Russia si impone di misura : Non ce l'ha fatta l'Italia del compound formata da Sergio Pagni, Alberto Simonelli e Valerio Dell Stua a salire sul podio della seconda tappa di Coppa del Mondo ad Antalya, in Turchia. La finale ...

Tiro con l’Arco - niente bronzo ad Antalya per la squadra compound maschile : la Russia si impone di misura : Termina con la sconfitta in finale per il bronzo l’avventura della squadra compound maschile, il vicecampione paralimpico Alberto Simonelli con Sergio Pagni e Valerio Della Stua battuti dalla Russia (Balaev, Dambaev, Voronov) 227-226. Non ce l’ha fatta l’Italia del compound formata da Sergio Pagni, Alberto Simonelli e Valerio Dell Stua a salire sul podio della seconda tappa di Coppa del Mondo ad Antalya, in Turchia. La finale per il bronzo va ...

Tiro con l’arco - si fermano agli ottavi di finale i mixed team dell’Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo : agli ottavi di finale si ferma la cavalcata dei mixed team dell’Italia nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro con l’arco I mixed team dell’Italia si fermano agli ottavi di finale ad Antalya, in Turchia, nella seconda tappa di Coppa del Mondo. Terzo primato mondiale per la Sud Corea nella competizione, questa volta con il duo compound Kim e So che realizzano 160 punti con 8X, superando il precedente record dell’Italia ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2018 : i mixed team azzurri eliminati agli ottavi. La Corea del Sud realizza il record del mondo nel compund : Quarta giornata di gare ad Antalya (Turchia) per la seconda tappa stagionale della Coppa del mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono svolti gli scontri diretti del mixed team sino alle semifinali. L’Italia è stata eliminata agli ottavi in entrambe le gare. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nell’arco olimpico Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli vengono superati dall’Indonesia di Agatha e Choirunisa al termine di ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2018 : i mixed team azzurri eliminati agli ottavi. La Corea del Sud realizza il record del mondo nel compund : Quarta giornata di gare ad Antalya (Turchia) per la seconda tappa stagionale della Coppa del mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono svolti gli scontri diretti del mixed team sino alle semifinali. L’Italia è stata eliminata agli ottavi in entrambe le gare. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Nell’arco olimpico Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli vengono superati dall’Indonesia di Agatha e Choirunisa al termine di ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2018 : Italia in finale per il terzo posto nel compound maschile. Mauro Nespoli e Sergio Pagni eliminati ai quarti : Terza giornata di gare ad Antalya (Turchia) per la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono svolti gli scontri diretti sia dell’individuale che delle gare a squadre. L’Italia resta in corsa per il podio solo nel compound a squadre maschile, dove il terzetto formato da Sergio Pagni, Alberto Simonelli e Valerio Della Stua si giocherà il terzo posto con la Russia. Gli azzurri hanno aperto la giornata con ...

Tiro con l’Arco - l’Italia del compound si gioca il bronzo nella seconda tappa di World Cup ad Antalya : L’Italia maschile del compound potrebbe vincere il bronzo nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro con l’arco L’Italia si giocherà la finale per il bronzo compound maschile a squadre. E’ questo il verdetto uscito dalle sfide di oggi ad Antalya (Tur) nella seconda tappa di Coppa del Mondo. Sergio Pagni, il vicecampione paralimpico Alberto Simonelli e Valerio Della Stua venerdì sfidano la Russia per il podio. Al ...

Technics Ottava C50 - speaker mulTiroom con Chromecast e comandi vocali : Un sistema intelligente per un’esperienza d’ascolto di alto livello imperniata su uno speaker wireless multiroom. In linea generale l’annuncio passerebbe come uno dei tanti, ma essendo firmato Technics lascia un sussulto e suscita la curiosità di capirne potenzialità e peculiarità. L’Ottava C50 presentato all’High End di Monaco potrebbe essere il dispositivo senza fili più abbordabile del brand di proprietà Panasonic, ma anche una sicurezza per ...

Tiro con l’arco – World Cup - ad Antalya ancora 8 azzurri in gara : 8 arcieri italiani ancora in corsa per i 16esimi di finale della World Cup ad Antalya, in Turchia Giornata di scontri diretti individuali per gli azzurri nella seconda tappa di World Cup ad Antalya, in Turchia. Sono 8 gli arcieri italiani ancora in corsa a partire dai 16esimi di finale: David Pasqualucci-Anuar Mohamad Khairul (Mas), Mauro Nespoli-Jan van Tongeren (Ned), Lucilla Boari-Lei Chien-Ying (Tpe) e Tatiana Andreoli-Inna Stepanova (Rus) ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo 2018 : Italia a valanga ad Antaliya - otto azzurri proseguono la corsa verso le medaglie : Ad Antaliya (Turchia) è entrata nel vivo la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di Tiro con l’arco. L’Italia si è ben comportata in questa giornata di eliminatorie, otto azzurri proseguono la propria avventura. ARCO OLIMPICO (maschile) – Mauro Nespoli era già approdato al terzo turno dopo l’ottima qualifica di ieri e ora dovrà affrontare l’olandese Jan van Tongeren. David Pasqualucci, invece, ha surclassato ...

Tiroide - 4 segreti per mantenerla in salute che tutti dovrebbero conoscere : Nonostante sia molto piccola la Tiroide influenza il funzionamento di tutto l’organismo, per questo è importante mantenerla in salute. Questa ghiandola infatti produce la tiroxina, un ormone che incide su funzioni fondamentali per il nostro benessere, come il metabolismo, il ritmo cardiaco, la temperatura corporea, lo sviluppo della muscolatura e del sistema nervoso. Spesso però questo ormone viene prodotto in eccesso (ipertiroidismo) o in ...

Tiro con l’arco – World Cup : buon avvio degli azzurri ad Antalya : buon avvio degli azzurri del Tiro con l’arco e 2 primati mondiali dei sudcoreani La prima giornata della seconda tappa di World Cup ad Antalya, in Turchia, va in archivio con buoni risultati da parte degli azzurri dopo le 72 frecce di ranking round e con due nuovi record mondiali nell’arco olimpico femminile, individuale e a squadre, tutti firmati dalla Sud Corea. Domani i primi scontri diretti. Mauro Nespoli ad Antalya foto a cura ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2018 : Mauro Nespoli ottavo in qualifica - bene l’Italia nelle gare a squadre. Kang realizza il nuovo record del mondo : Si è aperta oggi ad Antalya (Turchia) la seconda tappa stagionale della Coppa del mondo di Tiro con l’arco. La prima giornata di gare ha visto impegnati gli arcieri nelle frecce di qualificazione. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dall’arco olimpico, dove domina ancora la Corea del Sud. Al maschile guida Kim Woojin con 697 punti, davanti al connazionale Lee Woo Seok (691) e il francese Jean-Charles Valladont ...