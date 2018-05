Tipicamente Aquilani | determinati | coraggiosi ma soprattutto con bontà da raccontare

laragnatelanews

(Di sabato 26 maggio 2018) Come è ora l’Aquila, dopo il 6 aprile del 2009, quando alle 3:32 tutto è tremato e venuto giù. Circa 1.600 feriti, 309 morti e più di 80.000 sfollati! Gente senza più casa, parenti, riferimenti di una vita. Cosa è ora l’Aquila e i paesini colpiti dal sisma dopo che le telecamere e i giornalisti della prima linea hanno presidiato il luogo per le notizie rampanti di attenzione? Dopo anni rimangono le gru, ancora macerie, l’attenzione mediatica si è spostata e le promesse forse sono rimaste solo promesse, ma glisono tenaci, gli “abruzzesi” sono tenaci,a ricostruire e promuovere il loro, il nostro territorio ricco di tradizione e eccellenze. Proprio a Roma il 19 e il 20 maggio presso la Città dell’Altra Economica si è tenuta una mostra mercato e l’incontro tra produttori abruzzesi e giornalisti, per tracciare un itinerario alla scoperta della gastronomia e ...