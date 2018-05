Tim Party | regali per i clienti fisso e mobile | ecco come ricevere il primo

Si chiamerà Tim Party la nuova iniziativa di fidelizzazione per gli utenti privati TIM : Sta per prendere il via TIM Party, la nuova iniziativa per fidelizzare gli utenti dell'operatore blu, con regali per tutti gli utenti privati di linea fissa e mobile. L'articolo Si chiamerà TIM Party la nuova iniziativa di fidelizzazione per gli utenti privati TIM proviene da TuttoAndroid.

In arrivo Tim Party come Vodafone Happy? Primo premio a tutti i clienti fino al 28 maggio : TIM Party sarà il corrispettivo del programma Vodafone Happy come programma di fidelizzazione dei clienti? All'apparenza sembrerebbe proprio di si. Il prossimo 28 maggio, il vettore (ex Telecom Italia) farà partire una campagna promozionale per tutti i suoi utenti, sia legati ai servizi mobili che a quelli di linea fissa. Per il momento, c'è un certo alone di mistero sull'iniziativa ma è anche vero che un Primo premio è già in palio. In ...

Gigi Proietti - party in giallo per l'ulTimo ciak della serie 'Una pallottola nel cuore 3' : Gigi Proietti in compagnia delle figlie Carlotta e Susanna e il regista Luca Manfredi con la moglie Michela al party di stile in un noto hotel di via Nazionale per la fine delle riprese della serie ...