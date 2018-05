The Vampire Diaries torna in tv con un misterioso incontro | tutte le novità sulla serie

Vampire : The Masquerade - Bloodlines 2? "Una scelta ovvia" per Paradox : Quando Paradox annunciò l'acquisizione del franchise di World of Darkness il pensiero di molti è inevitabilmente andato a Vampire: The Masquerade - Bloodlines, un titolo ormai "vecchio" di 14 anni che nonostante tutto ha ancora qualcosa da insegnare anche a parecchi giochi moderni. Un franchise che molti fan sperano di rivedere ma il cui ritorno sembrava solo un sogno. Un sogno la cui realizzazione pare però molto concreta.Discutendo con ...

Legacies - lo spinoff che farà sognare i fan di The Vampire Diaries : Legacies, la trama dello spinoff di The Vampire Diaries e The Originals – Un grande regalo per i fan delle serie Tv a tema vampiri che hanno detto addio ai loro eroi negli ultimi mesi. Il secondo show è in via di conclusione e affronta in questi giorni gli episodi del suo ultimo capitolo. The CW promette però di rimettere al centro una delle tematiche fantasy, drama e teen del suo palinsesto. Legacies promette infatti di ritornare a ...

Nina Dobrev e Paul Wesley insieme a New York : i fan di The Vampire Diaries pazzi per gli Stelena : È bastata una foto di Nina Dobrev e Paul Wesley insieme a New York per riaprire una vecchia ferita che non si è mai rimarginata. I fan Stelena hanno sperato fino alla fine che Stefan ed Elena fossero destinati a stare insieme e quando tutto è cambiato a favore di Damon, il loro castello è crollato. Con il senno di poi, con quel freddo bacio tra Ian Somerhalder e Nina Dobrev e le poche scene che i due hanno condiviso, forse alla fine sarebbe ...

Ian Somerhalder dopo The Vampire Diaries resterà tra i vampiri in V-Wars (ma su Netflix) : Saranno i canini affilati o il fascino dell'immortalità ma il rapporto tra Ian Somerhalder, star per anni di The Vampire Diares, e i vampiri sembra destinato a proseguire. Non è stato ordinato, già, un revival della serie tv The CW conclusa da poco, ma Netflix ha ordinato 10 episodi di V-Wars chiamando proprio Ian Somerhalder come protagonista.Somerhalder non sarà un vampiro ma proverà in tutti i modi a fermarli. L'ex protagonista di The ...

Kat Graham torna sul set : Bonnie Bennet di The Vampire Diaries ottiene un doppio ingaggio : Il periodo di riposo è finito e Kat Graham torna sul set per un doppio ingaggio. Al momento per lei non si parla di serie tv ma di due pellicole le cui riprese la terranno impegnata nei prossimi mesi dopo quasi due anni dalla fine di The Vampire Diaries. La strega della famosa serie ama molto anche la musica e in questo periodo si è lasciata andare ai suoi interessi al di fuori della recitazione ma, a quanto pare, per lei è arrivato il ...