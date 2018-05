Terremoto Emilia Romagna 2012 | altri 55 milioni per il sistema produttivo

meteoweb.eu

(Di sabato 26 maggio 2018) Insono in arrivo 55di euro per investimenti e progetti a sostegno deleconomicoe della ricerca dell’area colpita dal sisma del. Il presidente della Regione e commissario delegato alla Ricostruzione, Stefano Bonaccini, nelle prossime settimane adotterà gli atti necessari per destinare e utilizzare queste risorse, derivate da risparmi realizzati in questi anni durante la ricostruzione stessa. Ad annunciare la disponibilità dei fondi è l’assessore regionale alle Attività produttive e alla Ricostruzione, Palma Costi, durante il convegno “Fare impresa. Ricostruzione, innovazione e comunità” oggi a Mirandola, in provincia di Modena. “Si tratta di un’ulteriore spinta a un territorio che ha saputo in meno di sei anni ricreare le basi per rilanciare la propria identità e l’economia per affrontare le sfide ...