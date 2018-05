Terremoto | dalla fondazione Principe Carlo impegno per una nuova Amatrice

Scossa di Terremoto in Tunisia : avvertita dalla popolazione : Una Scossa di terremoto magnitudo 5.1 è stata rilevata dall’Istituto Geofisica statunitense USGS alle 00:18 UTC nel centro della Tunisia. Il sisma ha avuto ipocentro a 26 km sud-sudovest da Al Mazzunah e ipocentro a circa 10 km di profondità. La Scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione. Non si hanno notizie di danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto in Tunisia: avvertita dalla popolazione sembra essere il primo ...

Terremoto Brescia : scossa avvertita dalla popolazione a Gussago - Concesio e Cellatica [DATI e MAPPE INGV] : Un Terremoto magnitudo ML 2.9 si è verificato a 1 km sudest da Cellatica (Brescia) alle 05:49:32 ad una profondità di 8 km.-- L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato avvertito dalla popolazione di Brescia, Gussago, Concesio, Cellatica, Rodengo Saiano, Villa Carcina, Sarezzo, Collebeato, Provaglio d’Iseo, Monticelli Brusati (dati “Hai Sentito il Terremoto”).

Terremoto - scossa di magnitudo 3.2 avvertita dalla popolazione nelle Marche : Una scossa di Terremoto è stata nettamente avvertita dalla popolazione nell'Ascolano martedì sera, poco prima delle sei e mezza.

Terremoto - l’oasi delle farfalle nei Monti Sibillini : “Così ci rialziamo dalla botta che abbiamo preso” : C’è un macaone nato da una mezzoretta. Non ha ancora le ali stese e per questo si aspetta il momento in cui sarà in grado di volare per liberarlo all’aperto. Perché nel “Giardino delle farfalle” non esistono serre o confini: la parola d’ordine è libertà. Soprattutto la libertà di resistere e andare avanti. Quella di aggrapparsi con le unghie al futuro di un territorio che, seppur minato dal sisma del 2016, ha dentro di sé le ...

Terremoto Centro Italia : pronta la mappa geologica dei 138 Comuni colpiti dalla sequenza sismica : Elaborata la mappa geologica dei 138 Comuni colpiti dalla sequenza sismica attivatasi in Centro Italia il 24 agosto del 2016: il nostro è il primo Paese al mondo ad avere uno strumento simile. I dati sono stati presentati oggi a Roma, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal Centro per la Microzonazione sismica, costituito da 25 tra enti di ricerca e dipartimenti universitari coordinati dal Cnr. Quando si verifica un Terremoto, la ...

Suicida per Terremoto : uno sfollato in attesa della ricostruzione s'è gettato dalla finestra ad Alba Adriatica : Un 56enne di Castelsantangelo sul Nera (Macerata), ex titolare di tre bed&breakfast danneggiati dal terremoto, in attesa di realizzare le nuove strutture delocalizzate, è morto dopo essersi gettato dalla finestra dell'appartamento al terzo di un palazzo ad Alba Adriatica (Teramo) dove viveva da sfollato con la moglie. Un lutto che colpisce la comunità di Castelsantangelo sul Nera dove l'uomo si occupava anche di recupero di ...

Terremoto in Toscana : scossa avvertita dalla popolazione a Siena - Firenze - Castelfiorentino - Empoli - Massa Marittima e Cecina [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Molise. Terremoto diverso dalla sequenza del centro Italia : Per l’Ingv il Terremoto di oggi in Molise è “diverso dalla sequenza del centro Italia”. La scossa che ha interessato

Concerti e spettacoli nei luoghi colpiti da Terremoto : presentata la manifestazione 'Voci dalla Terra' : Il progetto 'Voci dalla Terra', sostenuto dal Mibact e dalla Regione Umbria è stato pensato come un omaggio alla Terra martoriata dal Sisma ma al contempo come un appello per il Pianeta. Un momento di ...

Forte scossa di Terremoto in Molise : evento diverso dalla sequenza in Centro Italia : Il terremoto magnitudo 4.2 verificatosi oggi alle 11:48 in Molise non fa parte della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in Centro Italia: “E’ un evento nuovo“, spiega all’ANSA Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La faglia è piuù profonda e segue un movimento orizzontale. “Il terremoto che alle 11.48 si è verificato in provincia di Campobasso ha una notevole ...

Nuova scossa di Terremoto avvertita dalla popolazione nel Maceratese - epicentro a Muccia [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Terremoto - la testimonianza di un abitante delle Sae : “I pensili si sono staccati dalla parete” : “Un Terremoto fortissimo e la paura si è accentuata con la caduta dei mobili pensili che si sono staccati dalle pareti delle casette dove viviamo”. A raccontare all’ANSA gli attimi di terrore vissuti stamani con la scossa di magnitudo 4.6, è Fabrizio Capitani. Lo fa da una località, Costafiore di Muccia, “privilegiata“, “visto che ci troviamo a 100 metri dall’epicentro, stando alle ...

Terremoto - scossa questa mattina in Centro Italia : 'Avvertita dalla popolazione' : Una scossa di Terremoto di moderata intensità è stata registrata questa mattina in provincia di Macerata ed avvertita distintamente dalla popolazione residente nelle aree prossime all'epiCentro. Il ...