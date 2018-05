Tennis | Dominic Thiem e Márton Fucsovics trionfano a Lione e Ginevra

Internazionali Tennis Roma 2018 : Fabio Fognini sconfigge Dominic Thiem e passa agli ottavi : Pronostici ribaltati al Foro Italico, nel match il n.8 del mondo e il n.1 azzurro. Dopo i successi sul cemento di Cincinnati nel 2017 e sulla terra rossa di Monaco nel 2015, a Roma Dominic Thiem si arrende a Fabio Fognini al secondo turno degli Internazionali.

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : Alexander Zverev trionfa in finale. Sconfitto in due set Dominic Thiem : Alexander Zverev è il nuovo re di Madrid. Il tedesco ha Sconfitto in due set con un doppio 6-4 l’austriaco Dominic Thiem dopo un’ora e venti minuti di gioco. Per il numero tre del mondo si tratta del terzo Masters 1000 della carriera dopo quello di Roma e di Montreal della passata stagione. Subito break in apertura per il tedesco, che strappa a 15 il servizio all’austriaco. E’ un break decisivo perchè Zverev non concede ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : la finale sarà tra Dominic Thiem e Alexander Zverev : Saranno Dominic Thiem e Alexander Zverev a giocarsi la finale del Masters 1000 di Madrid. Senza storia le due semifinali, che hanno visto l’austriaco e il tedesco vincere in due set. Per Thiem si tratterà della seconda finale consecutiva a Madrid, ancora a caccia del primo titolo 1000 in carriera, per Zverev sarà la prima volta alla Caja Magica, avendo però già in tasca due titoli di questo livello. A senso unico la prima semifinale, con ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : risultati quarti di finale. Rafael Nadal spazza via Dominic Thiem. Eliminato Marin Cilic : Giornata dedicata ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo: un venerdì che ha mostrato l’incredibile supremazia sulla terra rossa dello spagnolo Rafael Nadal, che va a caccia dell’undicesima affermazione nel Principato. Il maiorchino ha dominato il suo match contro l’austriaco Dominic Thiem, sconfiggendolo addirittura per 6-0 6-2 in appena un’ora e dieci minuti di gioco. Una vittoria schiacciante per il numero ...