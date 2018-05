Tempo pieno a scuola | Soprana la spunta su Trivero | è bufera

Previsioni Meteo - freddo e malTempo come in pieno inverno : nubifragi su Roma e Napoli - è la primavera “impazzita” [LIVE] : 1/25 ...

Università - 411 docenti nel mirino della Finanza : “Hanno scelto il Tempo pieno ma fanno un secondo lavoro. Danno a erario” : È partito tutto da quelle ore sottratte all’insegnamento e alle attività dedicate agli studenti, come i corsi di formazione, la ricerca, l’aggiornamento scientifico, il tutorato. Sono così scattate le verifiche delle partite Iva dei docenti universitari che, in molti casi, hanno confermato il sospetto: i professori eludevano i propri compiti per poi dedicarsi al secondo lavoro. Violando la normativa che disciplina l’esclusività del rapporto di ...

MalTempo Sardegna : la Protezione Civile lavora a pieno regime : “La Protezione Civile della Sardegna sta lavorando a pieno regime per risolvere i disagi provocati dal Maltempo e gestire le emergenze. Continua il monitoraggio meteorologico che prevede ancora situazioni di instabilità per le prossime ore”. Lo comunica la Regione Sardegna in merito ai fenomeni meteorici verificatisi nell’Isola in queste ultime 72 ore. L’ultimo bollettino di monitoraggio dell’Arpas prevede per le ...

Ci vuole il Tempo pieno e lo sdoppiamento classi pollaio : lo dice anche la Fondazione Agnelli : La Fondazione Agnelli ha effettuato uno studio in base al quale nei prossimi 10 anni potrebbero esserci 55000 cattedre in meno. Meno studenti e dunque – a norme vigenti – meno classi e meno insegnanti, in tutta Italia. È questo lo scenario del prossimo decennio che per la scuola italiana prospettano le elaborazioni della Fondazione […] L'articolo Ci vuole il tempo pieno e lo sdoppiamento classi pollaio: lo dice anche la Fondazione Agnelli ...

Andrea Pirlo papà a Tempo pieno : con Valentina Baldini - Niccolò - Leonardo e Tommaso a Forte dei Marmi : Forte DEI Marmi ? Andrea Pirlo ha detto addio al calcio giocato, come riportato da Leggo.it, ed è tornato dagli Usa, dove militava nel New York City FC ed è tornato in Italia dove...

“Sesso 21 volte la settimana : non avevo mai mal di testa”. Mariangela - mamma a Tempo pieno e amante sincera : “Tre rapporti al giorno e il motivo è semplice. Ogni coppia dovrebbe fare come noi” : Viva la sincerità e viva l’amore. Il sesso in Italia è ancora un tabù e dichiarare la frequenza settimanale dei rapporti sessuali è ancora additato come un qualcosa di scurrile, sporco, sbagliato. Ma parliamoci chiaro: che male c’è? Tutti fanno sesso ed è giusto raccontare le proprie esperienze se queste non fanno male a nessuno e sono motivo di confronto. Coraggiosa quindi questa mamma che ha raccontato in diretta radio di “non aver mai ...