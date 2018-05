Tavolo anti crisi del settore agricolo | presente anche sindaco di Vittoria

Governo - elezioni anticipate : l'ipotesi da fantascienza sul Tavolo del presidente senza il governo Lega-M5s : Se fallisse la trattativa tra M5s e Lega , tornerebbe l'incubo di elezioni in estate. Luglio? No, peggio. Secondo un retroscena di Ugo Magri sulla Stampa , in Parlamento si starebbe facendo strada la ...

Gli ultimi scogli sul Tavolo dei leader : migranti - sicurezza - grandi opere e rapporti con l'Ue : Immigrati, sicurezza, grandi opere e rapporti con l'Unione europea finiranno direttamente sulla scrivania dei due leader. "Io e Salvini dovremo dirimere alcune questioni", ammette lo stesso Luigi Di Maio mentre il tavolo tecnico sta per terminare il suo lavoro e consegnare la bozza del programma al capo politico M5S e al segretario leghista. Saranno loro a siglare il patto imprimendo nero su bianco quale sarà la linea politica del governo ...

Governo - riprende Tavolo M5S-Lega : avanti tutto il giorno : Al fulcro dell'impasse, al di là della scelta tra una figura tecnica o politica, c'è tuttavia lo scontro su chi, tra M5S e Lega, avrà lo scettro di comando del Governo Jamaica. Un nodo sul quale pesa,...

Governo - alla Camera riprende Tavolo M5S-Lega. La Ue : «L’Italia non cambi sui migranti» : Al momento non ci sono i leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Senatori e deputati stanno arrivando alla spicciolata. Il leader della Lega su Twitter: «Serve fortuna e pazienza». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari»

Governo : M5S - margini convergenza con Lega importanti - su Tavolo anche migranti : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “E’ stato un incontro molto positivo e ci sono moltissime convergenze, su immigrazione oltre che flat tax e reddito di cittadinanza. E’ l’inizio di un confronto che ha mostrato diversi margini di convergenza, anche al di là delle aspettative”. Lo dicono Rocco Casalino, a capo della comunicazione M5S, e il deputato Alfonso Bonafede, lasciando il tavolo tecnico con la Lega, terminato ...

Elezioni Messina - Bramanti incontra i rappresentanti Ance : 'Sì ad un Tavolo tecnico permanente per i cantieri edili fermi' [FOTO] : Se riaprono i cantieri e si riattiva il settore di conseguenza il motore dell'economia messinese sarà riacceso. Una sinergia tra tutti gli Enti e le Istituzioni coinvolte è indispensabil e".

Pagamenti Psr Umbria - a incontro Tavolo verde Agea si impegna a definire tempi certi per domande imprese. marini e cecchini : un passo avanti ... : UMWEB, Perugia. Per i Pagamenti degli aiuti del Programma di sviluppo rurale , Psr, dell'Umbria non ancora erogati alle imprese agricole c'è l'impegno da parte di Agea, l'Agenzia per le erogazioni in ...

Ilva - i sindacati lasciano il Tavolo e minacciano lo sciopero. Con Arcerol Mittal posizioni sempre più distanti : È andata male. Il round di incontri sul futuro dell'Ilva tra Arcelor Mittal e i sindacati in sede Mise, (presente la viceministra Teresa Bellanova), finisce con posizioni ancora lontanissime. Il confronto è sospeso: serve un passaggio con i lavoratori che già stanno programmando assemblee nei diversi stabilimenti italiani, con stati di agitazione e eventuali giornate di sciopero. Dopo un periodo di decantazione, forse, si ...

Governo : Salvini replica a Di Maio - Tavolo col centrodestra o mi faccio avanti io : Il leader della Lega, Matteo Salvini manda a dire alle forze politiche che "non c'è più tempo da perdere" per il nuovo Governo. "O parte il tavolo centrodestra-5 stelle - ha detto Salvini arrivando a Isernia - o mi faccio avanti io. Non mi interessano le logiche politiche perché l'Italia ha fretta". Sulla posizione di Di Maio, che ha ribadito il no a Forza Italia, Salvini ha spiegato ...