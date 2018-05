Taekwondo | Austrian Open 2018 | Alessia Sturari spettacolare! L’azzurra trionfa nei -44 kg

Taekwondo - Austrian Open 2018 : assenti Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo - l’Italia punta su Simone Crescenzi e Daniel Lo Pinto : Questo fine settimana Innsbruck ospiterà l’Austrian Open 2018 di Taekwondo, torneo di categoria G1 che offrirà punti importanti per il ranking e servirà anche come preparazione in vista dei prossimi grandi appuntamenti stagionali. Andiamo quindi ad analizzare le speranze azzurre per questo evento. Partiamo dal maschile, dove sarà assente Vito Dell’Aquila, reduce dal bronzo nei -54 kg agli Europei di Kazan, ma potremo contare comunque su una ...