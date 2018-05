Svolta storica : la super cattolica Irlanda dice Sì alla legalizzazione dell’aborto : La maggioranza dei votanti (il 68% stando agli exit poll) avrebbe quindi scelto di abrogare il divieto quasi totale di interrompere volontariamente una gravidanza, oggi possibile solo nei casi in cui la vita della madre è in pericolo, ma non in caso di stupro e incesto.Continua a leggere

Referendum aborto in Irlanda/ Risultati voto : “sì” avanti nei sondaggi - verso Svolta storica : Referendum aborto in Irlanda, verso Risultati voto per abrogazione del divieto: “sì” avanti nei sondaggi, verso svolta storica. Le ultime notizie e tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 12:31:00 GMT)

Fi - in arrivo la Svolta storica Tajani e Carfagna nuovi leader Berlusconi pronto a farsi da parte? : Forza Italia: in molti consigliano al Cav. di farsi da parte. 80 anni cominciano a pesare. In arrivo Tajani (Vicepresidente) e Carfagna (Coordinatrice) Segui su affaritaliani.it

[L'analisi] La Svolta storica di Kim con lo stop al nucleare non è un favore a Trump. E nasconde un piano preciso : La settimana prossima circa duemila giornalisti convergeranno verso il confine più militarizzato del mondo. Nel villaggio di Panmunjom, la Peace House ospiterà lo storico vertice tra il presidente ...