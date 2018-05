Svelati il Motorola Moto G6 Plus in versione potenziata e Honor 9i

Motorola Moto C2 e C2 Plus Svelati dalle prime immagini render : Tra gli smartphone che il colosso cinese Lenovo potrebbe lanciare con il brand Moto rola vi sarebbero i Moto rola Moto C2 e Moto C2 Plus . Ecco cosa sappiamo L'articolo Moto rola Moto C2 e C2 Plus svelati dalle prime immagini render proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto E5 e E5 Plus Svelati in nuove immagini : le caratteristiche : svelati in immagini render in alta definizione i prossimi smartphone economici Morotola Moto E5 e Moto E5 Plus nelle loro varie colorazioni: i dettagli.Oggi sono stati svelati i nuovi Motorola Moto E5 e E5 Plus, almeno dal punto di vista del design, grazie a una serie di immagini render in alta definizione che non lasciano più nulla all’immaginazione.Sapevamo che entrambi gli smartphone sarebbero usciti nella colorazione Blu luce (chiaro), ...