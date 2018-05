Svelata la scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018 VascoNonStop Live | video dal

Svelata la scaletta del concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli : 'Difficile suonare senza i Pooh' : Overture Strade Le donne ci conoscono In silenzio Un mondo che non c'è Fai col cuore Ali per guardare È per me Io ti prego di ascoltare Storie di tutti i giorni Il ritorno delle rondini Io e te per ...

Svelata la scaletta del concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli : “Difficile suonare senza i Pooh” : La scaletta del concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli è stata rivelata. I due ex Pooh si preparano a tornare sul palco dopo l'ultimo live che hanno tenuto all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per la conclusione del progetto del gruppo dopo 50 anni di musica insieme. I due artisti sono quindi pronti per ripartire con un progetto completamente nuovo dal quale non sono stati esclusi alcuni brani dei Pooh, nei quali Riccardo Fogli ha ...