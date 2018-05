SuperEnalotto | si vincono 39 milioni | ecco la sestina vincente

Con 5 numeri vincono 55mila euro | Ultima estrazione SuperEnalotto e Lotto : Nel concorso SuperEnaLotto di giovedì 10 maggio nessun 6 e il Jackpot sale a 33,5 milioni di euro. La combinazione esatta è stata 41 62 77 79 81 84 Jolly 60 SuperStar 55.--E' stato un giovedì sera di festa per i tre giocatori che hanno centrato il 5 e si aggiudicano oltre 55mila euro ciascuno.Le schedine vincenti - scrive Agipronews - sono state convalidate a Rimini (Ricevitoria Dell’Oro in via Marecchiese124), Gadesco Pieve Delmona ...