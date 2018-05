Sul palco c' è Dua Lipa | ma parte la pubblicità | social scatenati contro Mediaset

KABER BEDI/ Il bacio di Sandokan a Romina Sul palco di Signore e Signori : Kabir BEDI, celebre attore che ha interpretato Sandokan, sarà presente a Signore e Signori, Al Bano e Romina Power, il concerto evento che sarà trasmesso su Rai 1(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 16:14:00 GMT)

L'ex Quasimodo Sul palco con molti talenti friulani : Un doppio appuntamento proposto dall'associazione Canzoni di Confine, sabato 26 al Teatro Miotto di Spilimbergo e domenica 27 al Teatro Ristori di Cividale, è l'anteprima Folkest per quest'anno. '...

Foto e video di Biagio Antonacci a Roma con Fiorello - Mario Incudine - Laïoung e la piccola Virginia Sul palco : La doppietta di Biagio Antonacci a Roma si è conclusa con un concerto ricco di ospiti a sorpresa per la penultima data del Dediche e manie Tour 2018, che si appresta a chiudersi a Bologna il 26 maggio. Se nella prima data Romana era stata Laura Pausini ad apparire a sorpresa sul palco per duettare con Biagio sulle note dei brani che il cantautore ha scritto per lei, venerdì 25 maggio gli ospiti si sono triplicati: il primo a fare la sua ...

Lily Allen e la foto hard Sul palco : «Perfettamente depilata - da lì sono usciti tre umani» : Un utente ha pubblicato un suo scatto decisamente hard , lei ha risposto senza vergogna, retwittandolo: parliamo della cantante Lily Allen , che è tornata sui media ieri per ciò che è successo sul suo ...

Teatro Rossini - il liceo porta Sul palco 'Una nessuna centomila' : Gli spettacoli rappresentati nelle passate edizioni sono: il dramma Medea , riscrittura della "Medea" di Euripide, ; il dramma "The Edipo Show" , ispirato all'"Edipo Re" di Sofocle, ; il dramma "E ...

Caduta Sul palco per Bono Vox durante il concerto degli U2 : Inciampo decisamente antipatico – è proprio il caso di dirlo – per Bono Vox, il carismatico leader della band irlandese U2. Il cantante è infatti scivolato durante la performance e s’è ritrovato steso per terra quasi senza sapere come. Ma niente paura: s’è rialzato come se niente fosse e ha continuato il concerto tranquillamente. Lo scivolone di Bono Vox (e il suo aplomb) Lo scenario è quello dello United Center di ...

Vasco Rossi - il bassista Andrea Torresani sostituisce Sul palco Claudio “Gallo” Golinelli dopo il malore : È Andrea Torresani il bassista che sostituisce sul palco di Vasco Rossi Claudio ‘Gallo’ Golinelli, colpito da un grave malore lunedì a Lignano Sabbiadoro durante le prove per il nuovo tour VascoNonStop 2018. “Non è ancora possibile sciogliere la prognosi – ha detto Tiziana Bove, direttore della clinica di Anestesia e rianimazione dell’ospedale di Udine, parlando al Tgr regionale -. Le condizioni rimangono stabili ma ...

Isernia - Sul palco dell'auditorium 'Un'orchestra per Pino Daniele' : Sono felice di aver portato a casa mia, a poco, quello che ritengo essere uno degli spettacoli più originali, belli e anche fruibili poiché è uno spettacolo dedicato a un pubblico che va da zero a 99 ...

Regola numero uno : mai camminare all’indietro Sul palco. La vittima è Bono degli U2. Ecco cosa gli succede : Il video è stato postato sui social network da diversi fan: Bono era a Chicago, all’IL United Center, per la prima di due serate del tour “Expericence + Innocent Tour”. Il cantante degli U2, sul palco, cammina all’indietro, fino all’inevitabile incidente, quando il palco ha lasciato spazio al vuoto. L'articolo Regola numero uno: mai camminare all’indietro sul palco. La vittima è Bono degli U2. Ecco cosa gli ...

Società Ciclistica Grafiche Zorzi * Le Terme di Comano Sul palcoscenico del Giro : Presentati a Rovereto gli Italiani Giovanili - : Una vera palestra a cielo aperto, ideale per gli sport outdoor. Dal ciclismo su strada alla mountain bike, ma anche molto altro. Ad autunno, ad esempio, le Terme di Comano saranno teatro anche dei ...

L’indie e l’elettronica di Bussoletti Sul palco dell’Auditorium : Indietro 22 maggio 2018 2018-05-22T12:09:47+00:00 Roma – Si chiude a casa il tour invernale di Bussoletti, artista capitolino che ha definitivamente imposto la sua scrittura atipica e che ha maturato a pieno la sua cifra stilistica dirompente con l’uscita del nuovo lavoro, Peso Piuma (2 di 3). Tra elettroniche anni 80, ritmi serrati e cambi umorali che […] L'articolo L’indie e l’elettronica di Bussoletti sul palco dell’Auditorium proviene ...

Fogli-Facchinetti : «Noi Insieme Sul palco - un colpo allo stomaco» : ROMA - Prosegue l'avventura live di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli , foto, , che il 31 maggio presenteranno al Parco della Musica, Insieme, album di 8 inediti e 3 brani storici, 2 dei Pooh e uno di ...

Vasco Rossi : «Rischio portando i miei cambiamenti Sul palco - ogni volta è una scommessa» : C’è un “prima” e un “dopo” Modena Park. Il più grande raduno rock della musica italiana, del 1 luglio scorso, è l’inevitabile spartiacque. Che per Vasco vuol dire aver chiuso un ciclo – i suoi primi 40 anni di palco – ed entrare in una nuova dimensione della sua vita artistica. Con ritrovata energia, voglia di mettersi in gioco e di sperimentare. Non è proprio il tipo da sedersi sugli allori e, soprattutto, non ama ripetersi. Forte delle ...

"Weinstein mi stuprò qui a Cannes nel 1997" - Asia Argento porta il caso molestie Sul palco del festival : Asia Argento torna a far parlare di sé e del caso molestie, da lei stessa portato alla ribalta nei mesi scorsi. Sabato 19 maggio, infatti, l'attrice italiana ha pronunciato un discorso infuocato alla cerimonia di chiusura del festival di Cannes: "Nel 1997 sono stata stuprata da Harvey Weinstein qui a Cannes. Avevo 21 anni"."Questo festival era il suo territorio di caccia. Voglio fare una previsione: Harvey Weinstein non sarà mai ...