Su Savona è guerra totale tra Salvini e Mattarella

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - LNN999 : RT @maxwolf63: Matteo Salvini dichiara guerra a Mattarella: “Paolo Savona all’economia oppure faccio saltare tutto”: - pcolombin : RT @51fini: Matteo Salvini, un terremoto: 'Se lo fa, salta il governo'. Dichiarazione di guerra a Sergio Mattarella -

(Di sabato 26 maggio 2018) Non è uscito di squadra, nonostante i dubbi del Quirinale e nonostante i mercati che, spingendo in su i rendimenti dei titoli di stato, hanno implicitamente espresso un giudizio negativo sull'esecutivo euroscettico. Paoloresiste come nome più quotato per il ministero dell'Economia. Sulla sua candidatura si stanno concentrando gli ultimi sforzi del M5s e, soprattutto, della Lega Nord. Pur di blindare la nomina, Matteoha accettato di allungare i tempi della formazione del governo. Il leader leghista ha quindi deciso di puntare tutto sull'economista classe 1936, diventato il banco di prova dei rapporti di forza nella maggioranza.Se arriverà al traguardo,inizierà il suo mandato da una posizione di forza che il predecessore Pier Carlo Padoan si sognava. Con il sostegno incondizionato della maggioranza. Se prevarranno i veti, uscirà di scena, magari in un dicastero ...