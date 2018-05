Stuprata quando aveva 14 anni Risarcimento record | un miliardo

Cannes - Asia Argento dal palco accusa Weinstein e il Festival : ' Stuprata qui quando avevo 22 anni' : La furia di Asia Argento dal palco del Festival di Cannes . Salita sul palco del Grand Théâtre Lumière per premiare la migliore attrice (Samal Yeslyamova di 'Aykà), l'attrice italiana prende il microfono e accusa Harvey Weinstein e lo stesso Festival .--«Nel 1997 - ha detto - fui violentata da Harvey Weinstein qui a Cannes . Allora avevo 21 anni. Questo Festival era il suo terreno di caccia. Voglio fare una previsione: Weinstein non sarà mai più il ...

Isabella Rossellini : 'Stuprata quando avevo 15 anni - ma ora è tardi per denunciare' : Isabella Rossellini è stata vittima di stupro . A rivelarlo è la stessa attrice 65enne che, in un'intervista rilasciata a Vulture, parla dell'uomo che abusò di lei in età adolescenziale. La star ...