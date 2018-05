Stress | le differenze cerebrali tra uomo e donna

Blastingnews

: #Fame fisiologica e psicologica: ci spiega le differenze la #nutrizionista Ombretta Velotti per la rubrica… - Luccaindiretta : #Fame fisiologica e psicologica: ci spiega le differenze la #nutrizionista Ombretta Velotti per la rubrica… - psichelab : Differenze e Distinzioni: evita lo stress del disagio psicologico! -

(Di sabato 26 maggio 2018) La depressione è più diffusa nelle donne, mentre il disturbo da deficit dell’attenzione è frequente nei maschi. Il “disturbo depressivo maggiore”, come viene chiamata la depressione dal DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) può colpire, in qualunque momento dell’esistenza, fino al 12,7% della popolazione maschile e il 21,3% di quella femminile. L’ADHD (attention deficit/hyperactvity disorder) colpisce tra il 3 e il 5% della popolazione e in maggior parte i soggetti sono maschi. Gli esperimenti sulla differenza chimica tra maschio e femmina I ricercatori della Washington University School of Medicine hanno studiato una sede particolare del cervello, il locus coeruleus, su esemplari di topi. Questa struttura usa come neurotrasmettitore la noradrenalina, molecola che lavora nel sistema simpatico: aumenta il battito cardiaco, la focalizzazione dell’attenzione, le ...