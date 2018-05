Stef Burns L' ex moglie Maddalena Corvaglia su Canale 5 parlerà di lui? Verissimo

Maddalena Corvaglia - un nuovo amore dopo Stef Burns : dopo la fine del matrimonio con Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi sposato il 28 maggio 2011 a Mirandola, Maddalena Corvaglia – a un anno di distanza dalla separazione – ritrova il sorriso accanto a un altro uomo. A svelarlo è il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 11 aprile pubblicando le foto dei due in compagnia di Jamie, la figlia nata dall’amore tra Maddalena e il suo ex. Elisabetta Canalis e ...