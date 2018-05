Star di Youtube perde la lotta contro il tumore e muore a 34 anni

Google Assistant permette di impoStare YouTube come provider musicale predefinito : Google Assistant consente finalmente agli utenti di impostare YouTube come provider musicale di default. Ad ogni modo, YouTube resta una piattaforma per riprodurre video, di conseguenza, una volta impostato come provider musicale predefinito, sarà necessario avere a disposizione un display. L'articolo Google Assistant permette di impostare YouTube come provider musicale predefinito proviene da TuttoAndroid.