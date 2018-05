Star di Youtube perde la lotta contro il tumore e muore a 34 anni : Il mondo di Youtube piange John Bain, nato in Gran Bretagna e conosciuto con il nome di TotalBiscuit . E' morto venerdì per un tumore all'intestino con cui ha combattuto per quattro anni, quando si ...

Knox - il cane Star di Youtube che mangia seduto a tavola. VIDEO - : Il filmato mostra il labrador che, bavaglino al collo, si lascia imboccare dal suo padrone. Questa razza di cani è particolarmente intelligente e socievole, tanto che sono spesso impiegati per il ...

Google Assistant permette di impoStare YouTube come provider musicale predefinito : Google Assistant consente finalmente agli utenti di impostare YouTube come provider musicale di default. Ad ogni modo, YouTube resta una piattaforma per riprodurre video, di conseguenza, una volta impostato come provider musicale predefinito, sarà necessario avere a disposizione un display. L'articolo Google Assistant permette di impostare YouTube come provider musicale predefinito proviene da TuttoAndroid.

Professione Youtuber : quanto guadagnano le Star del web : Sono gli Youtuber , i nuovi 'eroi' della Rete ma anche i nuovi milionari : Forbes stima che fra giugno 2016 e giugno 2017 i dieci protagonisti più pagati di Youtube nel mondo abbiano guadagnato 127 ...

Sofia Viscardi - Star di YouTube/ Le cose in comune con Chiara Ferragni : "Ma le fan mi vedono come una di loro" : Sofia Viscardi, star di YouTube: cosa ha in comune la 19enne con Chiara Ferragni? Somiglianze e differenze delle due stelle dei social: cosa pensano le fan di lei.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:09:00 GMT)