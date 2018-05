Spazio | NASA | le partnership coi privati cruciali per l’esplorazione lunare

Spazio - NASA avanti tutta : Bridenstine rassicura sull’ambizioso programma esplorativo statunitense : Nella sua prima testimonianza al Congresso, Jim Bridenstine ha puntato sulla carta della rassicurazione. Dopo una laboriosa conferma dell’incarico da parte del Senato statunitense, l’ex pilota militare designato da Donald Trump a amministratore della NASA, in carica da aprile, ha dato garanzie sull’ambizioso programma esplorativo statunitense. Comparso il 23 maggio di fronte alla sottocommissione per il commercio, giustizia e scienza ...

Spazio : i mini-satelliti lanciati dalla NASA hanno inviato il primo segnale a Terra : I mini–satelliti lanciati dalla NASA verso lo Spazio profondo e destinati ad accompagnare la sonda InSight verso Marte, hanno inviato il loro primo segnale alla Terra: si tratta di due cubesat e si chiamano Marco (Mars Cube One) A e B ed entrambi sono stati lanciati il 5 maggio 2018 con la missione InSight. I segnali sono giunti alle 21:15 e alle 22:58 italiane del 5 maggio e indicano che i veicoli hanno aperto i pannelli solari subito ...

Spazio : lanciata la nuova missione della Nasa su Marte : E’ stata lanciata dalla base californiana di Vandenberg la nuova missione della Nasa diretta a Marte. Si chiama InSight e porterà sul pianeta rosso un rover destinato a studiarne la geologia, ad ascoltarne i terremoti e a catturare informazioni che aiuteranno a capire come si sono formati i pianeti rocciosi. Il suo arrivo su Marte e’ previsto per il 28 novembre. L'articolo Spazio: lanciata la nuova missione della Nasa su Marte ...

Spazio : verso la riconquista della Luna - la NASA diffonde nuovi dettagli del suo programma : Nuovo passo verso la costruzione di un avamposto Lunare. Lo fa sapere la NASA, che in un comunicato, annuncia gli ultimi progressi dell’ambizioso progetto del Lunar Orbital Platform-Gateway, la nuova ‘porta d’accesso’ alla Luna. Confermata prima di tutto la tempistica: come già annunciato in precedenza, la riconquista del nostro satellite grazie all’avamposto dovrebbe avvenire entro il 2022. L’agenzia spaziale statunitense afferma infatti che il ...

Spazio : la NASA annulla il progetto del primo rover-robot lunare statunitense : L’Agenzia spaziale statunitense ha cancellato il progetto del primo rover–robot statunitense per l’esplorazione della Luna. Si tratta della missione Resource Prospector , che si sostanzia in un Rover sviluppato per circa 10 anni e destinato a scandagliare una zona polare del nostro satellite. Doveva in sostanza rappresentare la prima missione vola allo studio del suolo della Luna alla ricerca di idrogeno, ossigeno e acqua, ...

Spazio : una sonda NASA cadrà sulla Terra il 1° Maggio : La recente caduta di Tiangong-1, la stazione spaziale cinese precipitata nell’Oceano Pacifico Meridionale la notte del 2 aprile, ha aumentato la sensibilità verso il già parecchio discusso problema dei detriti spaziali. Anche senza arrivare a oggetti della portata del Palazzo celeste, la cosiddetta ‘spazzatura cosmica’ viene spesso alimentata da frammenti più piccoli, come quelli provenienti dai satelliti in disuso. Qualche giorno fa è stata la ...

Spazio : confermata la nomina del nuovo capo della NASA : Via libera del Senato alla nomina di Jim Bridenstine a capo della NASA, come indicato dal presidente Donald Trump. L’ex parlamentare dell’Oklahoma ed ex pilota 42enne vorrebbe riportare l’uomo sulla Luna ed è favorevole a partnership con l’industria privata. Figura tra gli scettici in riferimento ai cambiamenti climatici. L'articolo Spazio: confermata la nomina del nuovo capo della NASA sembra essere il primo su Meteo Web.

Spazio : lanciato il satellite Tess della NASA - è il nuovo “cacciatore di pianeti” : lanciato con successo a bordo del Falcon 9 di SpaceX il nuovo satellite della NASA Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite), il “cacciatore di pianeti” da 337 milioni di dollari, considerato l’erede del telescopio Kepler. Il liftoff è avvenuto da Cape Canaveral, in Florida: inizia così la nuova avventura di ricerca di nuovi pianeti simili alla Terra al di fuori del nostro Sistema Solare. Il lancio era stato inizialmente ...

Vita nello Spazio - NASA : trattative in corso per il futuro della ISS : La NASA sta discutendo con Roscosmos la possibilità di prolungare la presenza americana sulla Stazione Spaziale Internazionale per poter avere più tempo da dedicare allo sviluppo delle navette di tipo commerciale. Lo scorso 12 aprile, Robert Lightfoot, numero uno della NASA, ha preso parte a un’udienza della sottocommissione della House of Appropriations Committee e ha affermato che estendere la presenza degli astronauti americani sulla Iss ...

Spazio : rinviato il lancio del satellite NASA Tess : rinviato almeno fino a mercoledì il lancio del satellite NASA Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite) dalla base di Cape Canaveral, in Florida: lo ha reso SpaceX, la compagnia di Elon Musk, che avrebbe dovuto lanciare il satellite a bordo di un suo razzo vettore Falcon 9. Tess, considerato l’erede del telescopio Kepler, ribattezzato “cacciatore di pianeti” “è in ottima salute e rimane pronto per il lancio“, ha ...

Liquido seminale umano nello Spazio : la Nasa studia le fasi della fecondazione : Sperma umano nello spazio. Ha un alto valore scientifico la missione Micro-11 della Nasa , che ha inviato sulla Stazione Spaziale Internazionale , ISS, un campione di Liquido seminale umano. Scopo ...

Spermatozoi umani nello Spazio : ecco il progetto della NASA sul concepimento : La NASA sta per lanciare un progetto che potrebbe rispondere a una domanda molto delicata: è possibile concepire un essere umano nello spazio? L’agenzia spaziale statunitense porterà Spermatozoi umani sulla Stazione Spaziale Internazionale per testarne funzionalità e adattabilità in assenza di gravità: il seme umano sarà a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX. L’obiettivo del progetto “Micro-11” condotto dall’Ames ...

Perché la Nasa ha spedito campioni di sperma umano nello Spazio : La Nasa studierà le variazioni dello sperma in microgravità per capire meglio anche alcuni aspetti dei processi riproduttivi sulla Terra

Perché la Nasa ha spedito campioni di sperma umano nello Spazio : È possibile concepire nello spazio? No, niente di morboso. Nessun riferimento a congetture su rapporti sessuali tra astronauti sulla Stazione spaziale internazionale (Iss). Ma farsi delle domande (scientifiche) è più che lecito e gli esperti della Nasa non se ne stanno certo con le mani in mano. Così, per capire se uno spermatozoo sia in grado di fecondare una cellula uovo nello spazio, a inizio aprile hanno inviato con il Falcon9 di SpaceX ...