Spari in una scuola Usa | prof ferma il killer a pallonate

Texas - Spari in una scuola : Washington, 18 mag. (AdnKronos) – Allarme a Santa Fe, in Texas, per la presenza di un individuo armato in una scuola superiore. Il distretto scolastico della città, dalla propria pagina Facebook, fa riferimento a “un incidente che coinvolge un active shooter”. L’area è stata isolata.L’emittente Abc 13 fa riferimento all’esplosione di colpi di arma da fuoco tra le 7.30 e le 7.45 del mattino in un’aula di ...

Usa - Spari nel campo da golf di Trump - arrestato un uomo - la polizia : «Nessuna vittima» : La polizia della Florida è intervenuta nelle prime ore di oggi in un campo da golf di proprietà del presidente americano Donald Trump in seguito ad una segnalazione di «colpi di...

Cardi B : la rapper è Sparita dai social dopo una lite con la collega Azealia Banks : Bad blood tra le due rapper The post Cardi B: la rapper è sparita dai social dopo una lite con la collega Azealia Banks appeared first on News Mtv Italia.

'Il mio ex è Sparito'. Sporge denuncia e lo trova. Ma fa una scoperta terribile : Non aveva più notizie del suo ex convivente e si è preoccupata: è andata a denunciarne la scomparsa in Questura, ma sono bastati pochi accertamenti per comprendere che lui non era più rientrato a ...

Far west in Calabria : un uomo e una donna uccisi a colpi di fucile sotto casa - Spari in un bar e tre feriti Killer identificato ma ancora in fuga : Due morti morti, un uomo e una donna, e tre persone ferite in Calabria: è infatti il bilancio di due sparatorie avvenute da poco in due distinte località del vibonese, Limbadi e...

Far west in Calabria : un uomo e una donna uccisi a colpi di fucile sotto casa - Spari in un bar e tre feriti Killer in fuga a piedi nelle campagne : Due morti morti, un uomo e una donna, e tre persone ferite in Calabria: è il bilancio di due sparatorie avvenute da poco in due distinte località del vibonese, Limbadi e Nicotera,...

A 86 anni sposa una 53enne. I parenti : “In un anno Spariti casa e risparmi” : Un uomo di 86 anni ha sposato una donna di 33 anni più giovane. I parenti di lui, però, hanno scoperto dopo un controllo che nel giro di pochi mesi sono spariti 300 mila euro e sono state messe in vendita due case.Continua a leggere

Spari in strada : freddata una donna. Morto in ospedale anche l'omicida : In strada, a Rivoli, Enzo Giorio di 75 anni ha sparato a Cornelli Maria Clara, sua moglie o ex moglie, coetanea, e poi ha puntato l'arma contro se stesso sparandosi alla testa. Alcuni testimoni hanno ...

Rivoli - Spari in un parcheggio : morta una donna - killer tenta il suicidio | Foto : Tragedia in strada nel Torinese. Una vicenda ancora tutta da chiarire quella avvenuta in un parcheggio di Rivoli dove, secondo le prime informazioni, un uomo ha sparato contro l’ex compagna per poi tentare il suicidio con la...

Gb - anche il divorzio potrà essere online - preoccupati i giudici : rischiano di Sparire i tribunali : In Italia da tre anni esiste il divorzio breve. In Inghilterra e Galles, invece, è già online, su iniziativa del ministero della Giustizia. Non solo la richiesta può essere effettuata via internet, ma ...

Spari durante una festa in strada : nuova 'stesa' a San Giovanni : Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi ieri notte nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, mentre era in corso una festa in strada. Ad entrare in azione, secondo quanto riferito da alcuni ...

“Sparisci!”. UeD : Maria De Filippi furiosa. Quello che è successo in studio ha lasciato tutti di sasso : “Mai vista una cosa simile”. Al colmo della rabbia Queen Mary esplode : ovazione del pubblico : Il trono classico dovrebbe essere arrivato alle sue ultime battute, ma invece le cose negli ultimi tempi sembrano complicarsi non poco. I protagonisti di Uomini e Donne si stanno distinguendo per comportamenti non propriamente consoni: infatti è infuriata una nuova polemica. In questa occasione a finire nell’occhio del ciclone, e si tratta di un vero e proprio scandalo, sono Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni, rispettivamente ...