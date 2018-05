Sorpresa Juventus | Benatia apre le porte ad un possibile addio | “io al Marsiglia? Ecco

Calciomercato Juventus - colpo a Sorpresa : scelto l'erede di Buffon Video : La Juventus sta gia' lavorando con grandissima attenzione per il Calciomercato in entrata ed avrebbe trovato l'erede di Buffon, il quale dovrebbe smettere con il calcio giocato al termine di questa stagione. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe vicinissima all'acquisto di Matteo Perin dal Genoa. Il forte portiere ha ventisei anni ed è sicuramente uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Dopo essere ...

Calciomercato Juventus - colpo a Sorpresa : scelto l'erede di Buffon : La Juventus sta già lavorando con grandissima attenzione per il Calciomercato in entrata ed avrebbe trovato l'erede di Buffon, il quale dovrebbe smettere con il calcio giocato al termine di questa stagione. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe vicinissima all'acquisto di Matteo Perin dal Genoa. Il forte portiere ha ventisei anni ed è sicuramente uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Dopo essere ...

Calciomercato Juventus - mossa a Sorpresa per il sostituto di Lichtsteiner : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara a festeggiare lo scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri può chiudere i conti nella trasferta contro la Roma, basta un pareggio per il titolo matematico. Nel frattempo la dirigenza lavora intensamente per la prossima stagione, il reparto pronto ad essere rivoluzionato è la difesa. In particolar modo sull’out destro confermato De Sciglio mentre addio con Lichtsteiner, la decisione è ...

Juventus - novità clamorosa sul futuro di Allegri : il tecnico pensa ad una decisione a Sorpresa : La Juventus sta per concludere una stagione comunque positiva, conquistati campionato e Champions League rimane la macchia dell’eliminazione in Champions League, sembrava proprio l’anno giusto per conquistare il Triplete. Adesso si può pensare al meglio al futuro e la strada almeno per quanto riguarda la panchina sembra tracciata, come riportato ormai da diverso tempo su CalcioWeb sembra inevitabile l’addio con Allegri al ...

La Juventus cambia pelle - rivelata la nuova maglia : una grossa Sorpresa : Il sito Footyheadlines ha pubblicato un'anticipazione della nuova maglia della Juventus per la stagione 2018-19. Rispetto all'attuale divisa, si notano le bande più larghe e il bianco delle maniche, ...

Panchina Juventus - si cerca il sostituto di Allegri : spunta un nome a Sorpresa : Panchina Juventus – La Juventus si prepara per la gara di Coppa Italia contro il Milan, l’obiettivo è alzare il trofeo dopo lo scudetto virtualmente conquistato. Ma si pensa anche alla prossima stagione, una situazione da chiarire è quella che riguarda la Panchina. Nonostante le dichiarazioni di Marotta il ciclo di Allegri alla Juventus sembra essere finito, si sta cercando un nuovo allenatore. Tanti i nomi valutati: Simone Inzaghi, ...

Calciomercato Juventus - si profila un futuro a Sorpresa per Marchisio : Calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sul finale di stagione con l’intenzione di confermarsi in testa alla classifica in queste ultime giornate di campionato ed inoltre di alzare la Coppa Italia. La dirigenza bianconera sta pensando anche alla prossima stagione ed al mercato, si profila una soluzione a sorpresa che riguarda il centrocampista Marchisio. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ il Principino si ...

Inter-Juventus - Spalletti ha due dubbi : mossa a Sorpresa contro i bianconeri? Video : 2 Ormai da giorni l'attenzione è concentrata all'incontro di sabato fra bianconeri e nerazzurri. Al Meazza di fronte ci saranno #Inter e #Juventus. Si tratta indubbiamente di un derby d'Italia fondamentale per il proseguo del percorso di entrambi le squadre, ognuna per i rispettivi moti. La formazione nerazzurra [Video], in classifica attualmente al 5 posto, non possono permettersi di perdere punti da Roma e Lazio, impegnate in ...

Inter-Juventus - Spalletti ha due dubbi : mossa a Sorpresa contro i bianconeri? : Ormai da giorni l'attenzione è concentrata all'incontro di sabato fra bianconeri e nerazzurri. Al Meazza di fronte ci saranno Inter e Juventus. Si tratta indubbiamente di un derby d'Italia fondamentale per il proseguo del percorso di entrambi le squadre, ognuna per i rispettivi moti. La formazione nerazzurra, in classifica attualmente al 5 posto, non possono permettersi di perdere punti da Roma e Lazio, impegnate in questa giornata di campionato ...

Juventus - Chiellini a Sorpresa : il morso di Suarez ed il paragone Messi-Cristiano Ronaldo : Si avvicina la gara di Champions League tra Juventus e Real Madrid, una partita che preannuncia grande spettacolo. Un protagonista si candida ad essere il difensore Chiellini, ecco le parole rilasciate a El Mundo: “L’amore per la difesa? È normale che i bambini vogliano essere come Cristiano Ronaldo, Messi o Dybala, perché sono loro che provocano le più grandi emozioni con la loro fantasia, ma c’è anche il piacere di fermare un ...

Sorpresa Juventus : Allegri ritrova Cuadrado : TORINO - In attesa del rientro dei nazionali Massimiliano Allegri può intanto godersi una buona notizia, perché dopo aver riabbracciato Mandzukic - rientrato in anticipo dagli impegni statunitensi ...

Paulo Dybala/ Juventus - “convocato” da Maria De Filippi per una Sorpresa (C'è posta per te) : Ospite a C'è posta per te da Maria De Filippi, Paulo Dybala svela il suo lato nel sociale: sono numerose le iniziative di beneficenza e solidarietà che lo hanno visto schierato in prima fila(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:05:00 GMT)