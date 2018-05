Slitta l’uscita del 1° album di Biondo | annunciato il singolo apripista di Déja Vu atteso

optimaitalia

: Slitta l'uscita del 1° album di #Amici17 #Biondo, annunciato il singolo apripista di Déja Vu atteso a giugno… - OptiMagazine : Slitta l'uscita del 1° album di #Amici17 #Biondo, annunciato il singolo apripista di Déja Vu atteso a giugno… - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Tennis World Tour - Slitta di qualche settimana l'uscita su Nintendo Switch e PC -

(Di sabato 26 maggio 2018) L'uscita del 1°diè stata posticipata.Vu avrebbe dovuto vedere la luce il 1° giugno arriverà invece l'8 giugno ma sarà anticipata dal rilascio del primo, individuato in Roof Garden che ha già presentato nel corso della sua permanenza ad Amici di Maria De Filippi. Il suo debutto discografico è quindi segnato da Roof Garden, con la produzione di Merk & Kremont già in forze al team di Il Pagante, Fabio Rovazzi e Benji e Fede. Il brano sarà parte del disco la cui nuova data è attesa per l'8 giugno.L'conterrà 8 tracce in totale, tra le quali spicca anche la title trackVu ma anche le già note La mia ex chiama, Beverly e Quattro mura. I brani sono già stati portati in gara ad Amici di Maria De Filippi, dal quale è stato prematuramente eliminato nella puntata del 18 maggio scorso. Fortemente osteggiato da alcuni dei docenti dell'ultima ...