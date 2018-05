Siracusa | denuncia il figlio per presunti abusi sulla sorella di 12 anni

Epidemia morbillo Casa delle Farfalle a Siracusa : bufala a rischio denuncia : Incredibile ma vero: la notizia di una presunta Epidemia di morbillo alla Casa delle Farfalle di Siracusa è letteralmente "divampata" sui social in queste ore, scatenando panico e allarmismo. Si tratta tuttavia di una bufala creata ad hoc, per il momento da ignoti, che ha recato numerosi danni alla struttura siciliana che ha visto azzerarsi in poche ore gli ingressi di un pubblico spaventato dal falso pericolo. Proprio la Casa delle Farfalle ...