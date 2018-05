Simone Coccia in lacrime al GF 15 per il figlio Loris

“Mi rifiuto”. Simone Coccia dice no al Grande Fratello - ma non la passa liscia. Tutti furiosi. Ed è caos : Al Grande Fratello 15 c’è già un finalista. È Simone Coccia, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane il più votato dal pubblico, martedì scorso. Chiamati a scegliere chi, tra Simone, Filippo e Angelo, mandare direttamente alla finale, i telespettatori hanno scelto lui. Barbara D’Urso è stata crudele però: l’ha trattenuto in studio e gli ha fatto credere di essere il secondo eliminato della serata (la prima a ...

Grande Fratello 2018 - Angelo Sanzio contro Simone Coccia : "Mi sento tradito" : A pochi giorni dall'uscita dalla casa del Grande Fratello, Angelo Sanzio ha sferrato, su Instagram, un duro attacco nei confronti dell'ex compagno d'avventura, Simone Coccia, reo, a suo parere, di essersi lasciato andare a gesti ed affermazioni ad alto contenuto omofobo, passate inosservate per non compromettere il suo percorso di gioco.prosegui la letturaGrande Fratello 2018, Angelo Sanzio contro Simone Coccia: "Mi sento tradito" ...

Angelo Sanzio Vs Simone Coccia : “Ho sbagliato a stimarti” – GF 15 : Angelo Sanzio Vs Simone Coccia – Non si fa attendere lo scontro indiretto fra il Ken italiano e il fidanzato di Stefania Pezzopane, che nell’ultima diretta ha scoperto di essere entrato già in finale. Grazie ad un gioco sporco, secondo Danilo Aquino, che è entrato in questi giorni ancora di più nel mirino di Coccia. Angelo Sanzio però aveva stretto un buon rapporto con il concorrente durante la permanenza al GF 15, ma qualcosa è ...

Simone Coccia dice no al Grande Fratello e fa infuriare tutti : minacce da Filippo Contri : Simone Coccia è il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello e ogni giorno sottolinea trionfante di non avere più niente da perdere. Ieri sera è stato criticato da tutti gli inquilini ...

ANGELO SANZIO VS Simone Coccia / "Sei una banderuola - grazie a me hai evitato la squalifica" (Grande Fratello) : ANGELO SANZIO è deluso dopo avere scoperto il comportamento che SIMONE COCCIA Colaiuta ha tenuto nei suoi confronti. E promette battaglia nei salotti di Barbara d'Urso...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 09:01:00 GMT)

GF news - Simone Coccia al centro delle polemiche : le minacce di Filippo : Grande Fratello 15, Filippo Contri minaccia Simone Coccia: tensione alle stelle dentro la Casa Serata movimentata questa per Simone Coccia che, stasera, si è dovuto difendere dalla accuse mosse nei suoi confronti dai ragazzi e le ragazze della Casa del GF. A prendersela particolarmente con il fidanzato della Pezzopane, però, è stato Filippo Contri. Quest’ultimo, […] L'articolo GF news, Simone Coccia al centro delle polemiche: le ...

Grande Fratello 2018/ Video - Angelo Sanzio contro Simone Coccia : "Non meritavi la mia stima" : Grande Fratello 2018, è ormai incrinata l'amicizia tra Danilo Aquino e Filippo Contri. Il romano attacca anche Veronica Satti per i suoi comportamenti(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 21:35:00 GMT)

Grande Fratello - Simone Coccia e Veronica? Massaggio spinto - l'ultima umiliazione per Stefania Pezzopane : Simone Coccia ? Tutto bacini e abbracci quando Stefania Pezzopane è entrata nella casa del Grande Fratello , ma quando la senatrice del Pd non c'è...si scatena. L'ultimo capitolo? Il Massaggio che ...

GF 2018 - Stefania Pezzopane : "Simone Coccia? Ho votato per mandarlo in finale" : “Sono la prima politica ad esser entrata nella casa del Grande Fratello, perché sono una donna è lì c'è il mio compagno. Il Grande Fratello trash? Certe volte nei talk show politici alcuni miei colleghi improvvisano cose ben peggiori, il trash c'è anche in alcuni programmi paludati”.prosegui la letturaGF 2018, Stefania Pezzopane: "Simone Coccia? Ho votato per mandarlo in finale" pubblicato su Gossipblog.it 24 maggio 2018 10:32.

Grande Fratello 15 - la compagna di Simone Coccia difende il reality : 'Sono la prima politica ad esser entrata nella casa del Grande Fratello, perché sono una donna e lì c'è il mio compagno. Il Grande Fratello trash? Certe volte nei talk show politici alcuni miei ...

Grande Fratello 15 - Simone Coccia umiliato da Lucia : demolito con tre parole : Bella e spietata. Lucia , inquilina del Grande Fratello 15 , dopo la diretta con Barbara D'Urso e i dissidi con Simone Coccia Colaiuta , dice cosa ne pensa del toy-boy di Stefania Pezzopane . Niente ...

Grande Fratello 2018 : Angelo Sanzio e Lucia Bramieri eliminati - Simone Coccia Colaiuta è il primo finalista del reality : Una pacata Nina Moric, due eliminazioni, un finalista e il caso Droga al GF scopriamo cosa è accaduto nella puntata di ieri.

Doppia eliminazione nel Grande Fratello 2018 e una new entry : Simone Coccia primo finalista : Doppia eliminazione nel Grande Fratello 2018 ieri sera. Come aveva annunciato Barbara D'Urso per i ragazzi è arrivato il momento di "stringere la cinghia" e guardare avanti, alla finalissima di giugno, e questo significa che bisogna iniziare e tagliare via i rami secchi a cominciare dalla petulante Lucia Bramieri. Proprio lei è la prima eliminata della sesta puntata del Grande Fratello 2018 ma prima di iniziare ad urlare in studio contro ...