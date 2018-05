Signore e signori | Al Bano e Romina Concerto evento dall’Arena di Verona | la scaletta

Programmi TV di stasera - sabato 26 maggio 2018. Signore e Signori Al Bano e Romina Power in replica su Rai1 : Signore e Signori Al Bano e Romina Power Rai1 , ore 21.25: Signore e Signori Al Bano e Romina Power – replica La replica dello show che ha sancito il ritorno, dopo oltre 20 anni, il 29 maggio 2015, di Al Bano e Romina per cantare insieme in Italia all’Arena di Verona. La coppia, accompagnata da una grande orchestra che ha suonato dal vivo e da con un corpo di ballo di 40 elementi, si è esibita con tanti altri amici artisti italiani ed ...

Signore e signori : Al Bano e Romina - la replica del concerto evento della coppia : Sabato 26 maggio alle 21.25 va in onda su Rai1, la replica integrale di Signore e signori: Al Bano e Romina Power, lo show che ha sancito il ritorno, dopo oltre 20 anni, il 29 Maggio 2015, di Al Bano e Romina per cantare insieme in Italia sul prestigioso palco dell’Arena di Verona. Oggi che la reunion è una solidissima realtà da anni, i due stanno preparando la tournée per l’estate del 2018 e ultimamente sono apparsi in diversi ...